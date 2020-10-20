‘Koşullar zorlaştı’

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini değerlendirdi.

Kiprianu, artık koşulların ‘daha zor’ olduğunu savundu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu imzalı açıklamada, Tatar’ın Türkiye’nin müdahalesi ile ‘yerleşiklerin oyu’ ile cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi, artık koşulların ‘daha zor’ olduğu savunuldu. “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza çağrımız hayal kırıklığına uğramamalarıdır” denilen açıklamada, bu gelişmenin Kıbrıs sorununda perdeyi kapattığının düşünülmemesi gerektiğinin altı çizildi.

“Kurtuluş ve yeniden birleşme için ortak mücadelede her zamankinden daha kararlı bir şekilde saflarımızı sıklaştırmalıyız” ifadeleri dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıslı Türk toplumunun yeni liderinin seçimi için işgal altındaki bölgede yapılan oylamanın sonucu BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı ve üzerinde anlaşmaya varılmış iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözülmesi perspektifi açısından çok olumsuz bir gelişmedir. Sn. Tatar’ın seçilmesi Kıbrıslı Türk yurttaşlarımız tarafından değil, Türkiye’nin ilk kez bu boyutlara varan müdahalesi ve yerleşiklerin oyu tarafından belirlendi. Aynı zamanda seçmenlerin neredeyse yarısının güçlü Erdoğan’a ve iki bölgeli iki toplumlu federasyona çözümüne karşı olan siyasal güçlere sırtını dönmeleri de gözden kaçırılmamalıdır.

Artık koşullar çok daha zor hale gelmektedir. Ne yazık ki zaman değerlendirilmeyerek boşa gitti. Müzakere süreci olmaksızın 3 yılı aşkın bir süre kaybedildi ve üstelik de iki devletli çözümü reddededip federal çözümde ısrar eden bir Kıbrıslı Türk lider varken. Bugünden itibaren muhatabımız taksimci seçenekleri tercih eden Sn. Tatar’dır.”