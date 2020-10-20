İstikrar sürecek

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Türklerinin, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu gösterdiğini, Barış Harekatı ile Ada'da sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre; Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü'ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Akar mesajında, "1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.