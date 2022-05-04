Türkiye’yi derinden etkileyebilir

FED, küresel piyasaların dikkatle takip ettiği faiz kararını bugün açıklayacak. FED faiz kararı tahmini olarak 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziran ve temmuzda 75'er baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyon endişesi nedeniyle faiz artışı konusunda şahinleşmesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasaları derinden etkileyebilir.

Dünya genelinde artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Para politikalarında sıkışma sürecine giren merkez bankaları, agresif faiz artırım kararları ile piyasaları etkilemeyi sürdürüyor.

FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı bugün saat 21.00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell da bundan sonra para politikasının daha agresif adımlarla sıkılaştırılacağına işaret ederek merkez bankasının 4 Mayıs'taki toplantıda 50 baz puan faiz artırımını ele alacağını söyledi.

Fed’in ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun nisan sayısında da büyüme ve enflasyon uyarısı yapıldı.

Volatilite artabilir

Yurtiçinde ise dolarda 14.60 – 14.85 lira arasındaki yön arayışı devam ediyor. Analistler, haftaya gelecek yoğun veriler sonrasında dolar kurunda yüksek volatilite yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da faiz politikalarında değişikliğe giderek Fed dalgasına hazırlık yaptı. Ancak Merkez Bankası (TCMB), faiz artıran diğer ülkelerin aksine geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti. Bu veri güncel enflasyona göre TL’nin eksi 47 puan negatif getirisi olduğu anlamına geliyor.

Türkiye'yi bekleyen riskler

Uzmanlara göre, Fed faiz artırdığında gelişmekte olan piyasaları bekleyen çeşitli riskler bulunuyor. Sermaye kaçışının hızlanması ve borçlanma maliyetlerinin artması bu riskler arasında.

Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımcı girişleri 2015'e kadar kademeli olarak artarken Fed'in faiz artırmaya başladığı 2015 yılının ardından bu rakam ciddi oranda düşmeye başladı. TCMB verilerine göre, 2015’te 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancı yatırımlar 2020 yılına gelindiğinde 6 milyar doların altına indi. 2021 yılında ise bu rakam 7,5 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Bununla birlikte kimi uzmanlar Türkiye'de sermaye kaçışının geçmiş yıllarda yüksek olması nedeniyle bu verinin son faiz artışlarından büyük bir şekilde etkilenmeyebileceği görüşünde. Ancak buna rağmen kimi uzmanlar sermaye kaçışının sürebileceğini düşünüyor. Bunun yanında Fed'in politika faizinin artırmasının borç yükünü de artıracağı belirtiliyor.

Altında Fed fırtınası

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını hızlandıracağına ilişkin beklentiler doları güçlendirirken altında düşüş sürdü.

Altın fiyatları bugünkü Fed toplantısının sonucunu izlerken değerli metal sert faiz artışı öngörüsünü fiyatlamaya devam etti.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatırken yeni haftanın ilk gününde de aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Yatırımcılar Fed’in bu toplantıda 50 baz puan artış yapmasını beklerken, haziran toplantısı için 75 baz puanlık artış da gündeme geldi.

FED fırtınası piyasayı etkiledi

Fed 50 baz puan faiz artırırsa bu oran 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük artış olacak. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri nereye kadar yükselteceği ise merak konusu. ABD tüketici enflasyonu şuanda yüzde 8,5 oranında. Fed politika faizi ise yüzde 0,25-0,50 aralığında bulunuyor.

Fed’in şahinleşeceğine ilişkin tahminler nedeniyle dolar göstergesi 2020’den bu yana en gördüğü yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü. Doların yükselmesi altın fiyatlarını baskılarken altın spot piyasada şubat ortasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022, 01:24