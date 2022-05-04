Kabul edilemez ihmal

Suna ERDEN

Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-Ercan uçağı, Ercan Havalimanı'nda yaşanan arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

Ercan Havaalanı’nda ILS cihazının (Pilotların iniş rotasını gösteren otomatik iniş sistemi) arızalanması nedeniyle Ankara-Ercan uçağı iniş yapamadı.

ILS cihazının alternatifi olan yer ışıklarının da aylardır çalışmadığı belirtildi.

Bu nedenle pilotun alternatif bulamadığı için mecburi dönüş yaptığı ifade edildi.

ILS cihazındaki arızanın giderildiği açıklanırken, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, can güvenliği için son derece önemli olan cihazların bakımsız kaldığını ifade etti.

Kapısız, “Pilotların iniş rotasını gösteren otomatik iniş sistemi arızalandı. Ancak eğer süzülüş açısını ışıklandıran cihazlar, kenar aydınlatma ışıklandırmaları çalışsaydı pilot iniş yapabilirdi. Fakat bu cihazlarda aylardır çalışmıyor. Defalarca bildirmemize rağmen ilgilenen olmadı” dedi.

Kapısız, önceki gece bir uçağın iniş yapamadığını, dün ise iki uçağın birkaç deneme yapmak zorunda kaldıktan sonra iniş yaptığını belirtti.

Kapısız: Denetim yapılmalı

Cem Kapısız, Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yaparak Ercan’da denetim yapmasını istedi.

“Hizmetin sürekliliği esastır” diyen Kapısız, “Bozulan kalıyor. Sonuncusu bozulana kadar hiçbir şey yapılmıyor. Bu tamamen ihmalkârlıktır. Masraf olmasın diye cihazlar onarılmamaktadır. Geldiğimiz noktada bayramda uçak inememiştir. Pilotlar geliyor güvenli bulmuyor. Ülkemizin tek bir hava yolu alanı var o da bu durumda” dedi. Kapısız, sistemlerin yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sofi: Yeni sistemler kurulacak

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise arızaların olabileceğini ifade ederek, “Ankara uçağının pilotu iniş yapmadı. Ancak diğer uçakların pilotları indi. Arızalar olabilir, bu doğaldır. Her zaman olur. ILS cihazındaki arıza dün giderildi ve şimdi tam çalışıyor” dedi.

Pilotların iniş rotasını gösteren otomatik iniş sisteminin bozuk olup olmadığına dair soruyu da yanıtlayan Sofi, şu cevabı verdi:

“Pilotların 3 derecelik süzülme açısını belirleyen VASİ sistemleri bozuk. Ancak bu sistemler eskidiği için yeni sistem olan PAPİ temin edilecek. Ercan’ı işleten şirket PAPİ sisteminin birkaç ay içerisinde kurulacağını bildirdi. Ercan’da daha modern teknoloji gelecek. “

“Sivil Havacılık Dairesi olarak mevcut sorunların giderilmesi yönünde her türlü adımları atmaya gayret ediyoruz” diyen Sofi, ayrıca kısa süre içerisinde yeni havalimanının açılmasıyla hiçbir sorun kalmayacağını ifade etti. Sofi, yeni havalimanının son model cihazlarla donatılacağını da belirtti.