Ülke kilitlendi

Suna ERDEN

Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) koalisyondan çekilmesi ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifa etmesi nedeniyle ülke bayramı hükümetsiz geçirdi. Bayram tatilinden sonra ne olacağı ise belirsiz… UBP çevreleri hükümeti kurma görevinin bu kez Sucuoğlu’na değil Ünal Üstel veya Hasan Taçoy’a verileceğinden söz ediyor. Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Sucuoğlu ise “Yasa gereği Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini UBP’den bir milletvekiline verebilir ancak böyle bir konu ne gündeme geldi ne de duydum. UBP her zaman birlik ve beraberlik içerisindedir” dedi.

Koalisyondan çekilen YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı da, yeni hükümeti kurma görevinin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesini istiyor. Diyalog’a konuşan Arıklı, “Erhürman elini taşın altına koymak zorundadır. Buyursunlar geniş tabanlı bir hükümet kursunlar” dedi. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ise toplumsal mutabakat hükümeti önerdi. Özersay “Ama bu hükümet UBP’nin başkanlığında olmamalı” diyerek şartını peşinen ortaya koydu.



Ne dediler?...

Faiz Sucuoğlu (UBP Genel Başkanı)

“Siyasi gelişmeler herkesin malumu. Bundan sonra izleyeceğimiz yolu partimizle birlikte karar vereceğiz. Ben daha önce ‘erken seçim kokusu var2 dedim ancak bu benim erken seçimden yana olduğumu göstermez.

Erken seçim konusunda da kararı UBP verecek. Partililer hep birlikte izlenecek yolu belirleyecek. Bayramdan sonra nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkar bilemiyorum, parti gurubunda değerlendirme yapacağız, sonra adım atacağız.

Yasa gereği Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini UBP’den bir milletvekiline verebilir ancak böyle bir konu ne gündeme geldi ne de duydum. UBP her zaman birlik ve beraberlik içerisindedir.”

Erhan Arıklı ( YDP Genel Başkanı)

“UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu sırasını saldı. Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a hükümeti kurma görevini vermelidir. Erhürman elini taşın altına koymak zorundadır. Buyursunlar geniş tabanlı bir hükümet kursunlar.

Eğer görev CTP’ye verilirse destek olup olmamayı değerlendireceğiz. Parti yetkili kurullarıyla görüşüp karara bağlayacağız. Eğer Erhürman hükümeti kuramazsa HP lideri Kudret Özersay’a o da kuramazsa DP lideri Fikri Ataoğlu’na görev verilmelidir.

Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra eğer bir hükümet formülü ortaya çıkamazsa o zaman tüm partilerin içerisinde olduğu geniş tabanlı bir hükümet kurulmalı, acil sorunlar çözülmeli, gerekli reformlar yapılmalı ve gerekirse bir yıl sonra seçime gidilmelidir.

Burada da ana muhalefet partisine büyük bir görev düşüyor. ‘Ben istemem seçime gidelim’ yaklaşımı doğru değildir. Bu halk bu kadar erken zamanda bir seçimi kaldıramaz. Kimse iktidardan kaçmasın.

Öte yandan Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevi UBP’den Sucuoğlu dışında başka bir milletvekiline verilirse destek olup olmayacağımızı o zaman değerlendiririz. Buna da parti yetkili kurullarımız karar verecek.

Ancak demokrasilerde ciddi şekilde kapıları kapamak doğu değildir, zamanı gelince konuşulur. “

Kudret Özersay ( HP Genel Başkanı)

“Ülkeyi salimen seçime götürecek toplumsal mutabakat hükümetinin kurulması doğru bir yaklaşım olabilir. Ancak bu Ulusal Birlik Partisi (UBP) başkanlığında olmamalı. UBP kendi içerisinde sorunlar yaşayan, sürekli bakanlık, müdürlük, müsteşarlık için yarış halinde olan, sürekli kaynayan, istikrarsızlık üreten bir parti konumuna geldi. O nedenle de UBP başkanlığında olmayan ama tüm siyasi partilerin katılımıyla geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümet modeli bir dönem ilerleyebilir.

Ayrıca uluslararası alanda tanınmasa da çok uzun bir mücadele, kavga, eziyet, yokluk sonucunda sahip olduğumuz bir devlet var. Bu devleti bu şekilde yozlaşmış ve yalana dayalı bir siyasetle bu devleti yönetemeyeceğimizi artık herkes anlamalıdır. Seçmenin de bu yaşananları çok iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan UBP’nin kendi içinde makam, menfaat çekişmelerinin, diğer taraftan UBP, YDP ve DP’nin milliyetçilik, bayrak, devlet konularında mangalda kül bırakmayıp Türkiye’yle ilişkilerini sağlıksız bir zemine oturtmuş olmalarının, yaşamsal konularda bir duruş sergileyememelerinin sonuçlarını yaşıyoruz.bu nedenle olabildiğince geniş tabanlı bir hükümet kurarak ülkenin sağ sağlim bir seçime gitmesinin önü açılmalıdır.”