Mangal değil cepler yandı

Aslıhan ÜNVER
Bayram tatillerinde birçok kişinin öncelikli tercihi olan mangal keyfi artan fiyatlar nedeniyle pahalıya patlıyor.
Bu bayramda mangal yakmak isteyenler eğer kırmızı eti tercih edecekse en az 600 lirayı gözden çıkarmak zorunda.
Bir kilo kuzu eti 183, dana eti, 120, dana kıyması 100- 120 lira civarında olurken, mangal için gerekli olan diğer ürünler de fiyatların artmasına neden oluyor.
Bir paket köy ekmeği 24, küçük yoğurt 18, gazlı içecekler 15 lira olurken, mangala katılacak birey sayısının artmasıyla hem alınacak et ve diğer ürünlerin miktarı hem de kurulacak sofranın maliyeti artıyor.
Dört kişilik bir ailenin 3 kilo kuzu eti, ekmek, yoğurt ve gazlı içeceğe ödeyeceği miktar 600 lirayı buluyor.
Yemek yapmak da maliyetli
Mangal yerine ev yemekleriyle bayramı geçirmek isteyenler için de bir sofra kurmak oldukça maliyetli. Sadece yaprak sarması en az 135 liraya mal oluyor. Sarmanın kilosu 105, pirincin 30 lira olurken, içerisinde katılacak baharat, kuş üzümü gibi ürünler de fiyatın artmasına neden oluyor. Yemek yapmak bir yana salatanın maliyeti de bu kadarı olmaz dedirtiyor. Bayram öncesi arife günü yapılan fiyat araştırmasına göre; salata malzemeleri olan domates, salatalık, sirke, zeytinyağı, marul, limon almanın bedeli 133 lirayı buluyor.
Diyalog’un arife günü yaptığı piyasa araştırmasına göre bazı ürünlerin kilo ve litre fiyatları şöyle:
Ayçiçek yağı: 60 lira
Zeytinyağı: 65 lira
Poşet çay: 40 lira
Sirke: 13,50 lira
Domates Salçası (4 kg): 80 lira
Bütün Piliç: 90 lira
Tavuk Kanat: 50 lira
Süt: 15,50 lira
Dana kıyma: 100,00 TL
Şişlik Kuzu: 183,00 TL
Pirzola: 145,00 TL
Tavuk: 43,48 TL
Döş: 120,00 TL
Köy ekmeği: 24 lira
Pancar:10 lira
Kabak: 8,75 lira
Karnabahar:16 lira
Brokoli: 27 lira
Mor Lahana: 20 lira
Beyaz Lahana: 20 lira
Çeri Domates: 43 lira
Erik: 70 lira
Yeni Dünya: 26 lira
Deveci Armut: 25 lira
Elma: 19 lira
Çilek: 26 lira
Asma Yaprağı: 105 lira
Salatalık: 10 lira
Domates: 37 lira
Patlıcan: 10 lira
Baldo Pirinç: 30 lira
Limon: 3, 75 lira
Marul: 4 lira