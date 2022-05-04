Mangal değil cepler yandı

Aslıhan ÜNVER

Bayram tatillerinde birçok kişinin öncelikli tercihi olan mangal keyfi artan fiyatlar nedeniyle pahalıya patlıyor.

Bu bayramda mangal yakmak isteyenler eğer kırmızı eti tercih edecekse en az 600 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Bir kilo kuzu eti 183, dana eti, 120, dana kıyması 100- 120 lira civarında olurken, mangal için gerekli olan diğer ürünler de fiyatların artmasına neden oluyor.

Bir paket köy ekmeği 24, küçük yoğurt 18, gazlı içecekler 15 lira olurken, mangala katılacak birey sayısının artmasıyla hem alınacak et ve diğer ürünlerin miktarı hem de kurulacak sofranın maliyeti artıyor.

Dört kişilik bir ailenin 3 kilo kuzu eti, ekmek, yoğurt ve gazlı içeceğe ödeyeceği miktar 600 lirayı buluyor.

Yemek yapmak da maliyetli

Mangal yerine ev yemekleriyle bayramı geçirmek isteyenler için de bir sofra kurmak oldukça maliyetli. Sadece yaprak sarması en az 135 liraya mal oluyor. Sarmanın kilosu 105, pirincin 30 lira olurken, içerisinde katılacak baharat, kuş üzümü gibi ürünler de fiyatın artmasına neden oluyor. Yemek yapmak bir yana salatanın maliyeti de bu kadarı olmaz dedirtiyor. Bayram öncesi arife günü yapılan fiyat araştırmasına göre; salata malzemeleri olan domates, salatalık, sirke, zeytinyağı, marul, limon almanın bedeli 133 lirayı buluyor.

Diyalog’un arife günü yaptığı piyasa araştırmasına göre bazı ürünlerin kilo ve litre fiyatları şöyle:

Ayçiçek yağı: 60 lira

Zeytinyağı: 65 lira

Poşet çay: 40 lira

Sirke: 13,50 lira

Domates Salçası (4 kg): 80 lira

Bütün Piliç: 90 lira

Tavuk Kanat: 50 lira

Süt: 15,50 lira

Dana kıyma: 100,00 TL

Şişlik Kuzu: 183,00 TL

Pirzola: 145,00 TL

Tavuk: 43,48 TL

Döş: 120,00 TL

Köy ekmeği: 24 lira

Pancar:10 lira

Kabak: 8,75 lira

Karnabahar:16 lira

Brokoli: 27 lira

Mor Lahana: 20 lira

Beyaz Lahana: 20 lira

Çeri Domates: 43 lira

Erik: 70 lira

Yeni Dünya: 26 lira

Deveci Armut: 25 lira

Elma: 19 lira

Çilek: 26 lira

Asma Yaprağı: 105 lira

Salatalık: 10 lira

Domates: 37 lira

Patlıcan: 10 lira

Baldo Pirinç: 30 lira

Limon: 3, 75 lira

Marul: 4 lira