Erken seçim tek çare

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, en kısa zamanda Kıbrıs Türk halkının iradesine yeniden başvurulması gerektiğini ifade ederek, erken seçimin tek çare olduğunu vurguladı.

Sorakın, mevcut parlamento aritmetiğinde içerisinde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP)olacağı bir formülün ülkeye yarar getirmeyeceğini dile getirdi.

Sorakın, CTP olarak erken seçimden yana olduklarını vurguladı.

Diyalog’a konuşan Sorakın, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan seçimin ardından 2 hükümetin kurulup bozulduğunu; ilkinin 59, ikincisinin 5 gün sürdüğünü ifade etti. Sorakın, Kıbrıs Türk halkının yeni bir maceraya sürüklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Sorakın, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidar bizim işimiz diyerek yola çıktı. Ancak iktidar olmayı başaramadı. Ne siyasi istikrarı ne de ekonomik istikrarı sağlayabildi” ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, UBP’nin kuracağı veya içerisinde olacağı bir hükümet modelinin halka bir yararı olmayacağını savundu.

Sorakın şöyle devam etti:

“Bu parlamento aritmetiğinde farklı hükümet alternatifleri çıkabilir. Ancak UBP’nin içerisinde olacağı bir hükümet modeli ne ülkeye ne de halka bir yarar sağlamayacaktır. Ancak temel sorun başkadır.

Ülkemizdeki temel sorun demokrasi sorunudur. Anayasa ve yasaya uyum sorunudur. Önümüzdeki süreçte hangi hükümet kurulursa kurulsun icraat anlamında bir adım atamayacaktır. Çünkü gerek bazı partilerin kurultay süreçlerinde gerekse hükümet oluşumunda müdahaleler söz konusudur.

Bu parlamento aritmetiğinde özellikle içerisinde halkın yararına bir şey veremeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle en kısa zamanda halkın iradesine yeniden başvurulması gerektiğini düşünüyoruz.”

En iyisi erken seçim

Sorakın, CTP’ye hükümeti kurma görevi verilirse tavrınız ne olur? sorusuna karşın ise şunları dile getirdi:

“Koalisyonu oluşturacak partilerin siyasi etik değerlere sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. Baktığımızda Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) siyasi etik değerlerden uzaklaştığını görüyoruz. Karşılıklı güven, siyasi etik ve programların örtüşmesi gerekiyor. Ancak biz bu partilerde bu anlayışı göremiyoruz. Sayısal çoğunluk istikrarı sağlayamıyor. Siyasi güven ve istikrar şarttır.”

Zararın neresinden dönülerse kardır

Sorakın, erken bir seçimin maliyetli olacağına, ülkenin başka bir seçimi kaldıramayacağına dair yorumları da değerlendirdi. Sorakın, “Seçim maliyetli bir iş ama 4 yıl boyunca yaşanan güven bunalımı Kıbrıs Türk halkına daha da pahalıya mal oldu. Zararın neresinden dönülerse kardır.

UBP’ye güven yok, DP ile YDP’nin son yaptıkları da siyasi etik değerlerle bağdaşmıyor. Tablo bu kadar kötüyken seçimden başka bir yol görünmüyor” dedi.