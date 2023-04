Karar günü

Koalisyon ortakları UBP, DP ve YDP’nin hazırladığı ‘Kamu İhale Yasası’nın bugün Meclis Genel Kurulunda onaylanması bekleniyor. Diyalog’a konuşan bir yetkili, yasanın bugünkü oturumda geçirilmesinde kararlı olduklarını belirterek “amacımız ülkeyi karanlıkta bırakmamak ve enerjide devamlılığı sağlamaktır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 sendika ve ekonomik örgütlerin ortaya koyduğu ‘Enerjide Ortak Vizyon’ metnine dikkat çekti ve bunun dışında hareket edilmesi, özellikle de sözleşme yapılması halinde bunun feshedilmesi için her türlü girişimin yapılacağını belirtti.

Gözler meclis toplantısında

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak. Meclisin gündeminde, bulunan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi gerçekleştirilerek, yasa tasarısının bütünü oylanacak. Gündemde ayrıca Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ve Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu bulunuyor. Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da görüşülecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman elektrikle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

1. Ülkedeki 11 sendika, 4 ekonomik örgüt ve 3 kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu (kimileri solda, kimileri sağda, kimileri ortada değerlendirilen 18 örgüt) "Enerjide Ortak Vizyon" başlıklı bir metin koyuyorlar ortaya.

2. Bu ülkedeki ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek "enerji stratejik planı" oluşturulmadan herhangi bir sözleşme imzalanmaya kalkışılırsa buna karşı birlikte hareket edeceklerini söylüyorlar.

3. El-Sen de bu çerçevede eylemini askıya alıyor ve tüm üyeleriyle birlikte halkın enerji ihtiyacını karşılamak için canını dişine takarak çalışmaya devam ediyor.

4. CTP bunun neresinde diye soruyor kimileri. Ülkeyi yönettiğini iddia eden kimileri de, bu halkın ortak aklının ortaya çıkacağı diyalog mekanizmalarını kurma becerisini gösterememişken, algı operasyonlarıyla, ülkeyi karanlığa ve kaosa sürükleyen basiretsizliklerini ve beceriksizliklerini örtecek açıklamalar kaleme alma telaşı içine düşüyor.

5. Her şeyden önce CTP, bu halkın kurumsal yapısına, örgütlerine, insan kaynağına, bu halkın "ortak aklı" bulma ve kendi kendini yönetme becerisine ve ehliyetine her zaman inandı ve inanmaya devam ediyor.

6. CTP, hepsi birbirinden değerli ve önemli 18 örgütün ortak akla ulaşma sürecine karınca kararınca bir katkıda bulunabilmişse bundan ancak gurur duyar.

7. CTP, hepsi birbirinden değerli ve önemli 18 örgütün aklının kendisi tarafından belirlendiği iddiasını, bu örgütlerimize ve bu ülkedeki zengin insan kaynağına hakaret sayar.

8. CTP, toplumu inşa etmekte ortak akla ulaşmanın en önemli değer olduğunun bilinciyle, buradan siyasi bir rant devşirmeye kalkışmaz ve "ben de imza atacağım" talebini dile getirmez ancak 18 örgütün ürettiği ortak aklı saygıyla selamlar ve bu aklın ürettiklerinin takipçisi olacağını bu halka karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilinciyle deklare eder.

9. Ve CTP, ülkeyi yönetme iradesi, bu yönde meşruiyeti, becerisi, basireti olmayanlardan bir beklenti içinde değildir.

10. O nedenle CTP, ortak aklı ortaya çıkarma cesareti ve feraseti gösteren 18 örgüt ve bu yönde görüş belirtecek diğer örgütlerle sürekli temas ve istişare içinde,

a) Ortak vizyon çerçevesinde enerji strateji planının hazırlanacağını,

b) Kıb-Tek'te ihtiyaç duyulan yatırımların ve bakın onarımların yapılacağını,

c) Kıb-Tek'in siyasetten arındırılmış, uzmanlaşmış, özerkleşmiş bir yönetsel yapıya kavuşturulacağını,

d) Bu ülkede arz güvenliği olan, ucuz ve çevreci enerjinin sağlanmasına yönelik planın dışına çıkan tüm girişimlere karşı 18 örgüt ve bu planı destekleyecek diğer örgütlerle birlikte hareket edeceğini,

e) Bu yönde herhangi bir sözleşme ortaya çıkması halinde, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bunun gerekirse tek yanlı olarak feshedilmesi için gerekli işlemleri yapmaktan kaçınmayacağını

taahhüt eder ve kamuoyuna saygı ile duyurur.

