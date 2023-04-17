Tahammül kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının 17 gün süren grevi nedeniyle geride bıraktığımız hafta elektriksiz bir süreç yaşandı. El-Sen geçtiğimiz Cuma gecesi grevi sonlandırıp arızalara müdahale etmeye karar verdi ancak son 17 günde toplum büyük bir gerginlik yaşadı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Ya sendika eylem yapıyor kesiliyor ya üretim yetmiyor ya yakıt azalıyor ya da başka sorunlar oluyor. Nedeni ne olursa olsun sürekli kesinti yaşanıyor” diyerek, elektik sorununun aşılması için ciddi adımların atılmasını ve kesintilerin son bulmasını istiyor.

Ne dediler…?

Ümmühan Bektaş

“Elektrik kesintileri tüm toplumu olumsuz etkiliyor. Düzenli olarak faturalarımızı yatırıyoruz ancak hizmet alamıyoruz. Kesintiler nedeniyle esnafın işi aksıyor, çocuklar ve yaşlılar kötü etkileniyor. Sinirler geriliyor, insanlar isyan ediyor. Sadece şimdi değil her zaman bu sorunu yaşıyoruz. Ya sendika eylem yapıyor kesiliyor ya üretim yetmiyor ya yakıt azalıyor ya da başka sorunlar oluyor. Nedeni ne olursa olsun sürekli kesinti yaşanıyor.”

Laden Fellahoğlu

“Elektrik kesintileri işlerimizi gerçekten çok etkiliyor. Elektrik olmadığında satış yapamıyoruz. Jeneratör çalıştırıyoruz ancak o zaman da yakıt, jeneratör servisi gibi ekstra maliyetler ortaya çıkıyor. Personel ödemesi, malların ve giderlerin ödenmesi derken artık neye çalıştığımızı bizler de bilemezken bir de elektrik sorunlarıyla uğraşıyoruz. İş yerinden çıkıyoruz eve gidiyoruz ve evde de elektrik olmuyor. Eski çağa döndük ve sinirlerimiz artık harap oldu. Yorulduk ve ne işe ne de eve gitmek istemiyoruz. Yaşam enerjimizi tükettiler. Elektrikte yaşanan bu sorun uzlaşı ile çözülebileceğine inanıyorum. İki taraf da halk için uğraşmalıdır ve halkı mağdur etmemeleri gerekiyor.”

Şazi Demet Paşaoğlu

“Elektrikler kesildiği zaman işlerim çok etkileniyor. Ev yemekleri yaptığım işletmemde elektriklerin kesilmesi demek yemekleri pişirememem, siparişleri teslim edememem ve işlerimin aksaması demektir. Uzun zamandır elektriklerin kesilmesi nedeniyle fırın yemeği yapamıyorum, yemeklerin pişmesi yarım kalıyor. Telefonların ışığı ile yemek yapmaya çalışıyorum. Dükkânda elektrik yok eve gidiyoruz evde de elektrik olmuyor. Banyo yapacağız, çamaşır, bulaşık yıkayacağız, ütü yapacağız ancak kesintiler nedeniyle tüm bu işler aksıyor. Elektrik Kurumuna yatırım yapıp yeni santraller alarak ya da yenilenebilir enerji sistemlerine geçilerek bu sorundan kökten kurtulabiliriz.”

Ecevit Sadeli

“Berber dükkânım var ve elektrikler kesildiği zaman işlerim olumsuz etkileniyor. Elektrikler olmadığı zaman iş yapamıyorum, iş yapamayınca da vergimizi, yatırımlarımızı ve giderlerimizi karşılamak zorlaşıyor. Elektrikte yaşanan bu sorun bence özelleştirme ile çözülür. Kurumun özelleşmesi daha iyi hizmet almamızı sağlayacaktır. Biz faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak düzgün hizmet alamıyoruz. 1974 öncesi gibi sefil bir hayat yaşıyoruz.”

Tekan Öztürk

“Çiçekçilik yapıyoruz ve elektriklerin kesilmesi buzluklarımızın kapanmasına ve canlı çiçeklerimizin bozulmasına neden oluyor. 1998 yılından beri açık olan şirketimize jeneratör almak zorunda kaldık. Dükkânı kapatıp eve gidiyoruz ve evde de aynı sorunu yaşıyoruz. Bir yaşında çocuğumuz var ve gerek hijyen gerekse gıda anlamında elektriksiz kalınca endişeler yaşıyoruz. Kurum’un özelleştirilmesi taraftarı değilim ancak hükümetin sendika ve halka biraz daha kulak vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.”

Kutlu Kızılokgil

“Elektrikler kesildiği zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Elektriklerde yaşanan kesintiler nedeniyle televizyonum, buzluğum ve klimalarım arızalandı. Bu pahalılıkta ben bunları nasıl karşılayacağım? Her gün elektrik sorunu ile karşılaşıyoruz. Faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz ancak aldığımız hizmet ne yazık ki memnun edici değildir. Elektrik Kurumundaki sorunu çözemiyorlarsa mevcut hükümet istifa edip gitsin. Eve gidiyoruz banyo yapamıyoruz, yemek yapamıyoruz, televizyon izleyemiyoruz. Geçen akşam bir kahve içeyim dedim elektrikler gitti ve ertesi gün öğlen saat 13.00’da geldi elektrikler. Buzluktaki etlerim, kıymalarım hepsi çöp oldu. Bu soruna karşı artık kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”