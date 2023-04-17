Avrupa vaadiyle kandırıyorlar

Suna ERDEN

Türkiye’den aldığı iki mülteciyi 3 bin dolar karşılığında gizlice ülkeye sokmaya çalışan TIR şoförü Halil Salman ile kaçak göçmenler mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Salman’ın ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı. Suriyeli şahısların ise Avrupa ülkesi olan güneye gitmek için kaçak yollarla KKTC’ye geldiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Halil Salman’ın 10 Nisan 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında kullanımındaki TIR araç ile Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada TIR’a gizlenmiş Suriye uyruklu iki şahsın tespit edildiğini kaydetti.

Polisi gümrük memurları tarafından tespit edilen mültecilerle ilgili bilginin kendilerine iletilmesi üzerinde TIR şoförü Salman ile göçmenlerin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlılardan Salman’ın mültecileri 3 bin dolar karşılığında Türkiye’den aracına alıp ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, Suriyeli göçmenlerin ise ifadelerinde amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu, Avrupa ülkesinde çalışıp daha çok para kazanmak ve daha iyi yaşamak için Türkiye’den kaçtıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, Suriyeli şahısların göçmenlerin oturum izni yerine geçen TC Beyaz kimliğine sahip olduklarını açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarının emare alındığını, KKTC’de kimlerle bağlantıya geçtiklerinin araştırılacağını ifade etti.

Polis memuru, telefonların DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Salman’ı 45, Suriyeli iki mülteciyi ise 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.