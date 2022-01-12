KKTC dünya ile bütünleşmeli

Demokrat Parti (DP) Gönyeli Örgüt binası açılışı, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri, bölge halkı ve Demokrat partililerin katılımıyla gerçekleşti.

DP Gönyeli Örgüt binasının açılışında ayrıca, DP Gönyeli Örgüt teşkilatı seçimleri de yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmada örgütlenmenin önemine vurgu yaparak “DP, her bölgede açtığı örgüt binası, partimizin her geçen gün hızla büyüdüğün ün, güçlendiğinin ve geniş kitlelerin umudu haline geldiğinin en bariz göstergesidir” dedi.



Demokrat Parti’nin her zaman Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’tan ilham alarak, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet temelinde gerçekleştirilecek bir çözümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile bütünleştirme gailesi ile hareket ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Yaşanan tarihi değişimlerin yarattığı fırsatları değerlendirerek, gelecek planlaması yapıyoruz. DP’nin gelecek planları içerisindeki hedefinde, KKTC’nin dünya ile bütünleştirmek vardır” dedi.

Memur-Sen’e ziyaret

Öte yandan Fikri Ataoğlu, beraberindeki bazı DP milletvekili adayları ve parti yetkilileri ile birlikte Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Memur-Sen de dahil olmak üzere bir çok sendika ve sivil toplum kuruluşları ile pandemi sürecinde oluşan ekonomik şartlarla ilgili her zaman işbirliği ve istişare içerisinde olduklarını, gerek çalışanların gerekse de işverenlerin sorunlarını giderme anlamında her zaman ortak paydada buluşmaya hazır olduklarını ifade etti.