Rumlarda yine 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 41 test sonucu tümü yerel 869 vaka belirlendi. Kuzeyde dün yapılan aşı miktarı 3 bin 296 olarak açıklanırken, toplum test sayısı 5 bine yaklaştı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 105 bin 376 test sonucunda 3 bin 515 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; vakaların 343’ü Lefkoşa, 184’ü Girne, 227’si Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 43’ü İskele, 36’sı Lefke’den.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı 26 bin 41.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 869.

Yerel vaka sayısı 869.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 266.

Yapılan toplam test sayısı 4 milyon 967 bin 502.

Toplam vaka sayısı 43 bin 285.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 36 bin 525.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 6 bin 617.



Pandemi merkezindeki hasta sayısı 41.Merkezi karantinadaki vaka sayısı 6 bin 562.Toplam kaybedilen hasta sayısı 145.Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 14.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 3 bin 296.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 977.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 686.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 6982.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 109057.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 105 bin 376 test sonucunda 3 bin 515 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Rum kesiminde toplam vaka sayısı 212 bin 74'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 665'e yükselirken, tedavi altında olan 252 hastanın 76'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 53 ve 84 yaşlarında iki kadın ile 55 ve 88 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi. Tedavisi süren kişilerin yüzde 76,2'sinin aşısız olduğu da ifade edildi.