Ziya Öztürkler, üniversitelerde 100 bin öğrenci ve 14 bin çalışanın bulunduğuna dikkat çekti

Cemre AKAR

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC üniversitelerinde 100 bin öğrenci ve 14 bin çalışanın bulunduğuna dikkat çekerek, eğitimin KKTC ekonomisindeki yerinin önemli olduğunu belirtti.

Genç Vizyon’a konuk olan Öztürkler, Coronavirüs salgını sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Soru: Dilerseniz ilk önce KKTC’li öğrencilerle başlayalım. Yurt dışında okumakta olan toplam kaç öğrencimiz var? Bu öğrencilerimizin kaçı bu süreçte adaya getirildi, kaçı yurt dışında kaldı?

Yanıt: KKTC uyruklu toplamda 16 bin yükseköğrenim gören öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerin 12 bin civarı KKTC’de öğrenimini sürdürürken, 4 bin 500 öğrencimiz yurt dışında eğitimlerine devam etmektedir. Bunların 2 bin 500’ü TC’de, 1500’ü ise 3. ülkelerde eğitimlerine devam etmektedir.

3. ülkeler içinde öğrencilerimiz en fazla İngiltere’yi tercih etmektedir. İngiltere’de eğitimine devam eden 1100 öğrencimiz bulunmaktadır.

Pandemi dönemi gerekse üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sonucunda 4 bin öğrencimiz KKTC’ye dönmüştür. Bu öğrencilerimiz bir kısmı kendi imkânlarıyla bir kısmı da devletin yürüttüğü organizasyon sonucunda ülkelerine ailelerinin yanına gelmiştir.

Şu an yurt dışında 500 öğrencimiz kalmıştır. Kalan öğrencilerimizi de gerek burs gerek ise pandemi ödemesiyle destek olacağız.



Soru: Bu süreçte ne kadar ciddi uğraşlar verdiğinizi biliyoruz. Hala kafalarda kalan soru işaretlerini netleştirmek için soruyorum, bu karantina merkezleri belirlenirken takip edilen prosedür ve her öğrenci için yapılan yaklaşık ödeme nedir?

Yanıt: Tabii adamıza gelen her öğrenci Karantina merkezlerine yönlendiriliyor. Bunları yerine getirebilmek için Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin ciddi mesaileri oluyor. Bu alanda geçmiş tecrübesi olmayan ülkemizin birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi bir şekilde hareket ettiğini gözlemleniyor.

Karantina merkezleri, sağlık, güvenlik, yeterlilik gibi birçok noktadan inceleniyor. Kolay değil bu satırları yazıya döktüğüm an bu merkezlerde 1000’in üzerinde insan kalıyor.

Burada kalanlarla ilgili barınma ve ihtiyaçların karşılanması hususunda devletin mali yükümlülükleri vardır. Bu yükümlükler farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun ita amirliğini Maliye Bakanlığımız yürütmektedir.

Yurt dışındaki öğrencilerin durumu

Soru: Yurt dışında kalan öğrencilerimiz ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı?

Yanıt: Yurt dışında kalan öğrencilerimizle ilgili ciddi çalışmalar yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Öğrencilerimizin adaya dönmesi süreçlerinde görevli Eğitim ve Kültür Ataşelerimiz ciddi görevler üstlendi.

Farklı illerdeki öğrencilerin uçakların kalkacağı merkezlere taşınmasında, ulaşım izinlerinin alınmasında ve öğrencilerimizin güvenli bir şekilde havaalanına ulaşmasında önemli görevler üstlendiler.

Öğrencilerimizle hem bakanlığımız hem de eğitim ve kültür ataşelerimiz sürekli irtibat halinde olduk. 500 öğrencimiz adamıza dönmedi onlara da maddi ve manevi anlamda destek olacağız. Bu sürecin atlatılabilmesi için elimizden geleni yapacağız.



Soru: Burada kalan öğrenciler için Eğitim Bakanlığı, Vakıflar ve üniversitelerin önemli katkılarıyla ciddi bir çalışma içinde olduğunu görüyoruz. Üniversite öğrencilerine gönderilen destek paketleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yanıt: Ülkemizdeki üniversitelerde eğitim alan ve yardıma muhtaç 2 bin 200 uluslararası öğrenci tespit ettik. Üniversite temsilcileriyle yürüttüğümüz çalışmalar ışığında. Gerek gıda gerekse meyve olarak çeşitli yardımlarda bulunduk. Bu süreçte bu öğrencilerimizi yalnız bırakamazdık, onların yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu yardımlarda bir merkez konumunda yer aldık; ama yardımların bize ulaşmasını sağlayan Kızılay ve Vakıflar teşkilatına sizin aracılığınızla da teşekkür etmek istiyorum. Şu an bütün yardımlar Başbakanlık altında oluşturulan merkezde toplanıyor. Bu merkez, yardımlar hususunda öğrencilerimize gerekeni bizler aracılığıyla yerine getirecektir.

Bir de bu dönem uygulanmaya konulan “Yükseköğrenim Destek Hattı”ndan bahsetmek istiyorum. Uzun süre üzerinde çalışmalar yapılıyordu; pandemi döneminden dolayı bu çalışmalarımızı hızlandırıp yükseköğrenim destek hattını devreye koyduk. Bu anlamda üniversiteleri aracılığıyla bizlere ulaşamayan öğrencilerimiz soru, dilek veya yardım talepleriyle ilgili bizlere ulaşabilirler.



Soru: Sürekli vurgulandığı gibi yükseköğrenim iki ana lokomotif sektörümüzden biri. Fakat dünya genelinde yaşanan bu süreçle en çok darbe alan sektörlerden biri oldu. Yükseköğrenimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Yanıt: Yükseköğrenim bu ülkenin yarattığı en önemli değerlerinden biridir. Bu alanda çalışan 14 bin kişi, 100 bin de öğrencinin olduğu dikkate alındığında bu süreci doğru yönetmek önem arz etmektedir. İlk etapta şu an sistemin içindeki öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için gereken tedbirler alınmıştır. Şu an 21 üniversitemizde eğitimler dijital platformda devam etmektedir. Bahar dönemini bu şekilde tamamlayacağız. Pandemi dönemi yaz aylarında sona ererse yoğunlaştırılmış eğitim gündeme gelebilir. Ama halk sağlığı temelinde hareket edileceğini vurgulamak gerekiyor.

Şu an yükseköğrenim mevcut durumu ve geleceği anlamında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar vardır. Üniversitelerin rektörleriyle irtibat halindeyiz. Ama bunun yanında “Yükseköğretim Bilim Kurulunu” da oluşturmuş durumdayız. Ülke ve bilimsel gerçekler dahilinde bu süreçten en az hasarla çıkıp gelecek anlamında ne yapılması gerekiyorsa bakanlık olarak yerine getireceğiz.

Yükseköğretimde yeni senaryolar

Soru: En çok merak edilenlerden biri ise bir sonraki akademik yıla yönelik senaryolar ne olabilir?

Yanıt: Ülke olarak yükseköğrenim öneminin ve değerinin bir o kadar daha ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz. Yükseköğrenimde geleceği planlamak adına “Yükseköğrenim Bilim Kurulu” kuruldu. Bu kurulda yükseköğrenimin pandemi sürecinden sonra izleyeceği stratejiler ortaya konacaktır.

Yine “Yükseköğrenim Destek Hattını” devreye koyduk. Sıkıntısı olan veya sorularına cevap almak isteyen öğrencilerimiz bizlere ulaşabiliyor. Çalışmak ve üretmekten başka şansımızın olmadığı bir dönemden geçiyoruz.



Soru: Bu yıl üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerimizi ve aileleri bilgilendirmek adına, üniversite giriş sınavları ve A level’lar konusunda alınan kararlar nedir?



Yanıt: YKS sınavları Temmuz ayının sonuna ertelendi. Süreci bakanlık olarak takip etmekteyiz. YKS sınavına girecek öğrencilerimiz için sınav müfredatıyla uyumla olan EBA yayınlarını öğrencilerimize açtık. A level sınavlarının yapılmayacağı ilgili merkez tarafından açıklandı. Ama hesaplama detayları ile ilgili henüz netlik yok. Süreç devam ediyor; öğrencilerimizin mağduriyet yaşamayacağı şekilde Bakanlık tarafından gerekli tedbirlerin alınacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizler görevlerimizin başındayız; öğrencilerimiz için geleceği planlamaya devam ediyoruz. Pandemi dönemini de öğrencilerimiz adına bir sorun yaratmadan atlatabilmenin çalışmalarını yapmaktayız.