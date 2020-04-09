Can kaybı 812’ye çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 117 kişiye Coronavirüs tanısı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye, iyileşen hasta sayısının bin 846'ya ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 812 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 900 yeni test yapıldı, 4 bin 117 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 38 bin 226'ya, can kaybı ise 812'ye yükseldi.

Toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe hasta sayısı 995 oldu.

Coronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 264 artarak bin 846'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında 222 kişi öldü

Bu arada Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yurtdışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Yurt dışında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Öte yandan Coronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

Coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı.

Görüş için iş dünyası örgütlerine sunulan yasa teklifi taslağındaki maddelere göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanıyor.

İşverenlerin fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilecek.

Ancak işveren isterse işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecek.

Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek

Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle;

Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.