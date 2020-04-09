LTB vatandaşa hizmet ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, gündemi değerlendirdi ve Korona virüsü ile mücadele konusunda LTB’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Harmancı LTB’nin Ocak ayından itibaren Covid-19 ile mücadele için çalışmalar yaptığı belirterek bu kapsamda da şu ana kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını söyledi

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar 5.000’den fazla gıda destek paketinin dağıtıldığını, LTB’ye günde yaklaşık 400 adet gıda destek paketi talebi geldiğini ifade eden Başkan Harmancı, LTB’nin bugüne kadar aldığı toplam gıda destek talebinin ise 5.000’i geçtiğini belirtti.

Başkan Harmancı LTB’nin Ocak ayından itibaren Covid-19 ile mücadele için çalışmalar yaptığı belirterek bu kapsamda da şu ana kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını söyledi.

LTB olarak ilk andan itibaren hem Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) hem de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB) kılavuzluğunda bilimsel ve konunun uzmanları ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Harmancı, bu çerçevede ilk vakanın ülkede görülmesi ile birlikte kamusal alanların ve durakların ilaçlanmasının yapıldığını, süpermarketler ile LTB’ye ait parklardaki oyun alanlarının kapatıldığını, konser, tiyatro gibi birçok etkinliğin iptal edildiğini hatırlattı.

Harmancı, 2020 yılı için sanat ve tiyatro alanındaki kalemlerinin halk sağlığı bütçe kalemine aktarılmak durumunda kaldığını dile getirdi. Yerel yönetimlerin organizasyon anlamında her zaman sahada olmasından dolayı COVID-19 ile ilgili mücadelede bir adım önde olduğuna vurgu yapan Harmancı, belediyelerin çalışmalarını Covid 19’a göre yeniden düzenlediğini söyledi.

Lefkoşa’yı 14 bölgeye ayırdık

LTB olarak Lefkoşa’yı 14 bölgeye ayırdıklarını ve şu ana kadar 11’inin her sokağının dezenfekte işlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Harmancı, diğer bölgelerin tamamlanmasının ardından bu işlemin tüm bölgelerde tekrarlanacağını vurguladı.

379 iş yeri her gün ilaçlanıyor

LTB sınırları içerisinde 410 iş yerinin açık olduğunu belirten ve bu iş yerlerinden 379’unun istisnasız her gün ilaçlandığını ifade eden Harmancı, mahkemeler ve açık devlet dairelerinde de bu işlemlerin yapıldığını belirtti.

Lefkoşa’nın Kıbrıs’ın merkezi olduğunu ve bu merkezde hayatın durmadığını kaydeden Harmancı, dolayısı ile LTB’nin sahada ve hizmetleri ile var olmak durumunda olduğunu söyledi. LTB’nin yaşanan olağanüstü koşullarda tüm organizasyonu personel ile paylaştıklarını ve görev bölümü yaptıklarını belirten Harmancı, 24 saat LTB’ye ulaşabilme prensibinin tam anlamı ile bu süreçte uygulandığını dile getirdi.

Gıda yardımlarının LTB Mezbahasında toplanması kararının önceden belirlendiğini ifade eden Harmancı, mezbahanın konumu ve hijyen bakımından çok üstün standartları sahip bir merkez olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Faturalar indirimli olacak

Başkan Harmancı, Covid-19 virüsüne karşı mücadelede ilk andan itibaren halkın yanında duran LTB’nin, insanın temel ihtiyaçlarından olan su kullanımı konusunda yine halkın yararına kararlar ürettiklerini ifade etti. Bu süreçte 500’e yakın suyu kesik abonenin suyunu açtıklarını belirten Harmancı, Mart ayı faturalarını Şubat ayındaki fatura miktarının üzerine %20 indirimli olarak yansıtılacağını söyledi. Kapalı iş yerleri için bu indirimin %50 olarak uygulanacağını da önemle vurgulayan Harmancı, Nisan ayında fatura dağıtımı yapılmayacağını yineledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 09:06