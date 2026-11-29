Rum Narkotik Şube polisleri ile gümrük makamları, son on beş günde Larnaka Havalimanı’nda 80 kilo hinkeneviri ile 19 kilo kokain ele geçirdi.

Fileleftheros gazetesi en fazla uyuşturucu miktarının, 38 kilo 400 gram hintkeneviriyle perşembe günü öğleden sonra Larnaka Havalimanı’nda tespit edildiğini yazdı.

Gazete Milano’dan Larnaka Havalimanı’na gelen Yunan asıllı 42 yaşındaki kadının da olayla ilgili tutuklandığını belirtti.

Gazete diğer bir yüklü miktarda uyuşturucu bulunması olayının da 12 Kasım’da, 27 yaşındaki bir kişinin bagajında 22 kilo 500 gram hintkeneviri bulunmasıyla yaşandığını anımsattı.

Habere göre bu olayın hemen ardından ise Malta’dan gelen bir yolcunun bagajında 19 kilo kokain tespit edildi.

