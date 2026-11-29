Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarının suiistimali iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman emlakçı Alman Ewa Isabella Kunzel’in avukatları tarafından mahkemede şahit olarak ifade vermeye çağrılması konusu Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi; Rum Yüksek Mahkemesi’nin Cuma günkü duruşmasında iddia makamının, Hristodulidis’in tanık olarak ifade vermeme olasılığını ele aldığını yazdı.

Habere göre iddia makamı, dayanak olarak ele alınan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını olduğu gibi kendisine verilmesini savunmadan talep etti.

İddia makamı ayrıca savunmanın, Hristodulidis’i tanık olarak çağırma konusunda ısrar etmesi halinde ilgili tanık celbinin iptalini talep edeceğini de belirtti.

İddia makamı adına konuşan Elli Papagapiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e tebliğ edilen celbin teslim alındığını söyledi.

Papagapiu, Hristodulidis’in tanık olarak çağrılmasında ısrar edilmesi halinde celbin iptal edilmesi (set aside) başvurusunun yapılacağını da belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu davayla en ufak ilgisinin bulunmadığına dikkati çeken Papagapiu, girişilmeye çalışılan bu sürecin sonlandırılması düşüncesinde de olduklarını ifade etti.

Sanık avukatı Sotiris Argiru ise açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, gazetedeki haberler de dahil olmak üzere medyadaki konuyla ilgili açıklamalarının söz konusu olduğunu belirtti.