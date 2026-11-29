Güney Kıbrıs’ın en büyük siyasi partisi Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak eski parti lideri Averof Neofitu’yu belirledi. Parti üyelerinin katıldığı ön seçimde Neofitu, rakibi George Pamboridis’i oyların yüzde 71,19’unu alarak geride bıraktı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ön seçimde Neofitu 10 bin 518, Pamboridis ise 4 bin 256 oy aldı. Toplam 48 bin 899 kayıtlı parti üyesinden 15 bin 89’u oy kullandı. Katılım oranı yüzde 30,86 olarak açıklandı. Böylece Neofitu, DİSİ’nin 2028 seçimlerindeki adayı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından DİSİ genel merkezinde toplanan partililer, Neofitu’yu alkışlarla karşıladı.

Zafer konuşması yapan Neofitu, en büyük kazananın demokrasi ve DİSİ olduğunu söyledi. Parti tabanının dışındaki seçmenlere de çağrıda bulunan Neofitu, solcuları, merkez siyaseti benimseyenleri ve sosyalistleri kampanyasına destek vermeye davet etti.

Ülkedeki en büyük sorunların Kıbrıs meselesi ve toplumsal adaletsizlik olduğunu savunan Neofitu, siyasi rakiplerinin partiler değil, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve vatandaşların yaşadığı sorunlar olduğunu ifade etti.