Güney Kıbrıs’ta, Limya ve Kambo bölgesinde iki yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin prosedürlerin ileriye götürülmesi konusunda yetkili devlet birimleri ve yerel yönetim temsilcileri arasında geniş çaplı toplantı yapıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi haberinde, Limya Belediye Başkan Yardımcısı Pandelis Ksinisteris’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda, toplantı sırasında Limya sınır kapısının açılmasına ilişkin hükümet tarafından ilk resmi bilgilendirmenin yapıldığını belirttiğini iletti.

Ksinisteris, gerek belediyenin gerekse belediyenin sorumluluğunda olan bölgenin, söz konusu sınır kapısının açılmasına karşı olmadığını da dile getirdi.

Ksinisteris açıklamasında, trafiğin Limya’nın merkezini atlaması ve yol güvenliği ile trafik sıkışıklığı sorunlarından kaçınılması için, çevre yolunun önceden inşa edilmesinin pazarlık konusu edilemeyecek bir koşul olduğunu da öne sürdü.

Ksinisteris, çevre yolunun inşa edilmemesi halinde, sınır kapısının çalışmasına karşı çıkacağı uyarısında da bulundu.

Haberde Limya Belediye Başkanı Stavros Hacıyannis’in de benzer bir tez ifade ettiği ve bölge sakinlerinin günlük yaşamlarının kalitesinin düşürülmesinin kabul edilmeyeceğini vurguladığı da iletildi.

Gazetenin “elde ettiği bilgilere” dayanarak toplantıya, Rum müzakereci Menelaos Menelau ve sınır kapılarından sorumlu Yorgos Kasulidis yanı sıra polis, kaymakamlık, bayındırlık ve orman işleri daireleri ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katıldığı da kaydedildi.

Haberde toplantının konusunun, söz konusu iki sınır kapısının açılması kararının hayata geçirilmesine ilişkin gerekli planlamalar ile altyapı çalışmalarının belirlenmesi olduğu ifade edildi.

