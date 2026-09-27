500 Euro alıyoruz

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Polonya uyruklu A.W.M.(E-28) mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kullanımındaki araçta 10 paket halinde yaklaşık 600 gram Sentetik Cannabinoid (Bonai) türü uyuşturucu ele geçirilirken, maddeyi Güney Kıbrıs’tan 500 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini itiraf etti.

Soruşturma amaçlı zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, mahkemede detaylar aktarı8ldı.

Polis memuru, zanlı A.W.M.’nin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edildiğini söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’tan yaşayan zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktaran polis, izahat istendiğinde A.W.M.’nin uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir konumdan aldığını ve Kuzey Kıbrıs’ta başka bir konuma bırakmak amacıyla 500 Euro karşılığında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru Kardeşler, zanlının maddeleri kimden aldığının araştırılacağını ve ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderileceğini belirtti. Polis memuru, aranan bir şahıs olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.