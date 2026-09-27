‘Belediyeler ayrı’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın sıfatının, Güney Kıbrıs’taki radikal sağ parti ELAM’ın baskısı ile değiştirilmesi üzerine Cyprus Forum’a katılmama kararı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambus Pruncos’un da aynı hamle ile Harmancı’ya destek vermesi üzerine belediyelerle ilgili 1960 anayasasına dikkat çekti.

“Ne Derseniz Deyin Yeşil Hat’ın Hiçbir Tarafında Değilsiniz” başlığını kullanan gazete, Harmancı meselesinin ayrı bir hukuki meseleye dayandığına dikkat çekti ve 1960 anayasasının 173’üncü maddesinin, Ada’nın beş büyük kentinde (Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Mağusa ve Baf) ayrı Türk ve Rum belediyeleri kurulmasını öngördüğünü hatırlattı.

Kıbrıs Türk Belediyesi’nin Belediye Meclis üyelerinin Kıbrıslı Türk seçmenler tarafından seçilmesinin öngörüldüğü ancak bu maddenin daha sonraki 4 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini tarafından yeniden gözden geçirilmesinin söz konusu olduğu belirtilen yazıda, bu birimlerin 1960 öncesinde, İngiliz döneminde de var olduğu belirtildi.

60 Anayasası’nın 173’üncü maddesinin uygulanmadığı ve 1963’teki anayasal anlaşmazlığın ana noktalarından birine dönüştüğü de hatırlatıldı. Rum yönetiminin Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı ifadesine KKTC’nin diğer mevki isimlerinden (cumhurbaşkanı veya başbakan) farklı yaklaşma sebebinin de Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanlığı’na 60 Anayasası’nda atıf yapılması olduğu belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, yabancı hükümetlerin, dolaylı tanıma, yani KKTC’yi resmen tanımadan kurumlarına zemin katabilecek eylemlerini engellemek istediğini, bu yaklaşımın görüşmeler, etkinlikler ve buralarda kullanılan sıfatlarla ilgili olduğunu belirten gazete, Ağustos ayında meydana gelen EXIT festivalini buna örnek gösterdi.