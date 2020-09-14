AB bunu sağlamalı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Simerini gazetesinde bugün yer alan geniş kapsamlı söyleşisinde “deniz sınırlarının belirlenmesini Türkiye’yle görüşmeye hazır olduklarını” söyledi.

Hristodulidis, AB’nin, Doğu Akdeniz’de daha aktif bir rol oynamakla yükümlü olmasının yanı sıra bununla ilgili yükümlülüğü ve menfaati bulunduğunu kaydetti. Hristodulidis, ayrıca “AB üye devletlerinin egemenlik haklarına karşı çıkılmasıyla ilgili benzeri görülmemiş ve iyi yönlendirilmiş bir sürece şahit olmalarının ötesinde, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetlerinin, AB’nin alternatif enerji yolları sağlanması perspektifleriyle ilgili stratejik planlamalarını şüpheye düşürdüğünü” öne sürdü.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin bu çerçevede, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, artan sorunların çözümü için Akdeniz’le ilgili uluslararası bir konferans toplanmasına ilişkin önerisine olumlu baktığını da ifade etti.

Rum Yönetimi’nin bu perspektifte, deniz sınırlarının belirlenmesini Türkiye’yle görüşmeye tam anlamıyla hazır olduğunu belirten Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçen günlerde Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin ise, oldukça önemli ve kritik bir konjonktürde, gerek Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesi, gerek kapalı Maraş konusunda net mesajlar gönderdiğini savundu.

Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye’ye ileteceği mesajı şu şekilde özetledi:

“Müzakerelerin işgal bölgelerindeki seçimlerin hemen ardından Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması; BM kararlarında belirlendiği üzere, Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesinden ayrılamayacak, arzu edilen hedef ve kapalı bölge Maraş’la ilgili BM’nin ilgili kararları çerçevesi dışındaki herhangi bir hareketin kınanması”

Hristodulidis, Lavrov’la gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça memnuniyet verici olduğunu da söyledi.

“Türkiye Özersay’ı da istedi”

Simerini gazetesi, Hristodulidis’le gerçekleştirdiği söyleşiye “Türkiye, Yunanistan’la Diyaloğa, Özersay ve Benim Katılmamı İstedi- Kıbrıs Cumhuriyeti Akdeniz’le İlgili Uluslararası Konferansa Olumlu Bakıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan tam sayfa olarak yer verdi.

Rum Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin isteklerinden birinin, tüm problemlerin (Türk-Yunan meselesi, Kıbrıs sorunu, enerji, AB-Türkiye ilişkileri) Rum Yönetimi’nin tablo dışında bırakıldığı ve Kıbrıslı Türklerin katılımıyla paket hale getirilmesi olduğuna ilişkin soruyu yanıtında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı tutumundan ötürü ortaya çıkan problemler konusunu ele almamamız için, Türkiye’nin Yunanistan’la olan bir diyaloğa Sayın Özersay ve benim katılmam için girişimde bulunduğu gerçektir. Türk önerisinin kabul edilemez olmasının ötesinde, Sayın Çavuşoğlu’nun Sayın Özersay’ın katılımına dair önerisi, detayları bilmeyenler ve muhtemelen böyle bir gelişmeyi olumlu bulanlar dahi herkese, Türk tarafının kötü niyetini aynı zamanda kendisini gerçekten ilgilendiren şeyin, diyalog ve problemlerin çözümü olmadığını gösterdiğini söylemeliyim.”

Güvenlik Konseyi, çözümün garantörü

“Sayın Lavrov, Rum kesimini ziyareti sırasında garantiler konusuna değinerek, mevcut garanti sistemini modası geçmiş olarak nitelendirdi ve bundan böyle Kıbrıs sorunundaki olası bir çözümün garantörünün BM Güvenlik Konseyi olması gerektiğini vurguladı. Rusya Federasyonuyla bu konuda görüşlerinizin örtüştüğünüzü söyleyebilir miyiz?” sorusuna ise Hristodulidis kısaca şu yanıtı verdi;

“Bu konuyla ilgili tezimiz biliniyor. Türkiye’nin 2020’li yıllarda, Kıbrıs sorununun çözümünün akabindeki bir dönemde, AB üyesi bir devlette, garantör güç rolü talep etmesinin uluslararası gerçeklik çerçevesi dışında olduğunun, belki de ilk kez uluslararası düzeyde kabul gördüğünü düşünüyorum. BM Güvenlik Konseyi, bu şekilde, konuyla ilgili herhangi bir endişeye yanıt vererek, Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün uygulanmasını sağlayabilir.”

Guterres’in inisiyatifi

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs Türk toplumundaki seçimlerin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir beşli konferans toplanmasına dair niyetini ifade etmesiyle ilgili soruyu yanıtında, Guterres’in böyle bir şeye ilişkin niyet belirtmesini selamladığını ifade ederek, bunun oldukça önemli ve doğru gidişata yönelik bir gelişme olduğunu vurguladı.

Böyle bir şeyin daha önceden yapılmasının tercih edildiğini de ifade eden Hristodulidis, “Ne yazık ki gerek BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununda KKTC’deki seçim sürecinden önce yeniden aktif hale gelmemesine dair bir süreden bu yana ifade edilen Türk tezi, gerekse Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki genel tutumunun, kendilerinin hazır olmasına rağmen böyle bir şeye izin vermediği” iddiasında bulundu.