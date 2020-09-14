Eylem başarıya ulaştı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ikinci pandemi merkezi olarak adlandırılan birimde başlattıkları eylemin, “klinikteki hastaların farklı noktalara sevk edilmesinden” dolayı “başarıyla neticelendiğini” açıkladı.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında, buradaki koşullar düzeltilmeden yeniden hasta yatışı yapılmaya başlanması halinde merkezi bilimin ışığında düzenleyeceklerini belirtti.



Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki Covid-19 kliniğindeki fiziki koşulların bilim dışı olduğuna işaret eden Özgöçmen, meslektaşları ve hastaların can güvenliği için talep ettikleri düzenlemede herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için verilen sürenin dolduğunu ve dün sabah itibarı ile üye meslektaşlarıyla birlikte kliniğe giriş yapılmadığını ifade etti.Özgöçmen, şunları kaydetti:“Başlatmış olduğumuz bu haklı eylem neticesinde ilgili klinikteki hastalar farklı noktalara sevk edilerek eylem başarıyla neticelenmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı buradaki sağlıksız koşulları düzeltmez ise ve yeniden hasta yatışı yapmaya kalkışırsa bizler yeniden gelir gerekirse kapıyı kırar bildiğimiz gibi bilimin ışığında düzenleriz.”