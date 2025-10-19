Narkotik yakaladı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Litvanyalı L.A., yanına aldığı kokaini türü uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs’a geldi. Uyuşturucuyu satıp para kazanmayı amaçlayan zanlı, narkotik ekiplerinin düzenlediği Kapan Operas-yonuyla yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün sabah “Kanunsuz uyuşturucu madde (kokain) ithal ve tasarruf” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin17 Ekim 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Polis, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı L.A.’nın kullanımındaki PKE 660 plakalı aracın durdurularak arandığını ve yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu mad-de bulunduğunu söyledi. Polis, maddenin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak, soruştur-ma başlatıldığını kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu maddeyi kuzeyde satıp para kazanmak amacıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ele geçirilen maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulun-duğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.