NATO’nun en büyük ikinci ordusu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin geçen hafta kabul ettiği, 2030 yılına kadar tam savunma hazırlığına ulaşmasını hedefleyen savunma için “mini omnibüs” planına Yunanistan’ın ret oyu verdiği, Rum Yönetimi’nin ise bu plana karşı olduğunu belirterek, oylamada çekimser kaldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak "AB’den Türkiye’nin savunma sanayiine 'özgürlük'" başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Yönetimi’nin plana karşı olduğu halde ret oyu vermek yerine çekimser kalmasının, ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’ndan kaynaklandığını ve “mini omnibüs” planının nihai onayının, AB Dönem Başkanlığı sürecinde gerçekleşmesi beklendiğinden, Güney Kıbrıs’ın “dürüst arabulucu” rolünde olmak istediğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin konuyla ilgili tek taraflı açıklama yaparak, üçüncü ülkelerin veya “oluşumların” bu plana dahil olmasına karşı çıktığını kaydederken, yine de (Türkiye dahil) bu ülkelerin AB savunma planına katılması lehindeki genel tutumun önüne geçmekte yeterli olamadığını belirtti.

Başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesinin, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin, AB savunmasına mesafe koyan ABD’nin yarattığı boşluğu kapatacağını düşündüğünü kaydeden gazete, “mini omnibüs” planının oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla kabul edildiğine işaret etti.