Başını belaya soktu

Suna ERDEN

Eski kız arkadaşını darp ederek, zorla öpme ve çeşitli yerlerini okşamakla suçlanan Abdullah İşçimen şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı Abdullah İşçimen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.Yavuz, huzurda bulunan zanlı Abdullah İşçimen’in 12 Eylül 2020 tarihinde Lefkoşa’da Küçük Sanayi Sitesinde eski kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin rızası hilafına defalarca dudaklarından ve boynundan öpüp bacaklarını ve göğüslerini okşamak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini verdiği ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.