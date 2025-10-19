Mafya’nın infazı

İş insanı, eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı Stavros Dimosthenus’un (49) sabah Lima-sol’daki evine 500 metre mesafede kurşunlanması olayı gazetelerde mafya infazı vurgusuyla manşetten yer buldu.

Alithia “Gün Işıklarıyla Birlikte Gangster Cinayeti… Kendisine, 18 Yaşındaki Oğlunun Kul-landığı Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Ateş Ettiler” başlıklı manşet haberinde Dimosthe-nus’a, evine 500 metre mesafede ve 18 yaşındaki oğlunun kullandığı araçta yolcu olarak seya-hat ettiği sırada, öndeki van araçtaki iki kişi tarafından otomatik tüfekle ateş açıldığını yazdı.

Habere göre oğlu, Dimosthenus’u hastaneye ulaştırmaya çalışırken yolda kaza yaptı. Oğlu ve yaralı babası hastaneye başka bir araç sürücüsü tarafından götürüldü ve Dimosthenus’un öldüğü belirlendi.

Dimosthenus’a ateş edenlerin iki kişi olduğu, bindikleri beyaz van aracın çalıntı olduğu kay-dedilen haberde tetikçiler, olay sonrasında beyaz van aracı Yermasyoya bölgesinde ateşe verdi ve motosikletle kaçtı.

Rum Polis Basın Sözcüsü Kiriakis Lambrianidu olayın çok iyi organize edildiğini, olay yerinin tek olmadığını, üç ayrı olay yeri araştırması yapılması gerektiğini belirtti. Lambrianidu Dimost-henus’un oğlunun kullandığı araçta 10 boş mermi deliği ve ateş edilen noktada 7,62’lik otoma-tik tüfek mermisi kovanı bulunduğunu da söyledi.

Gazetelerin manşetlerinde

Politis manşet haberine “Soğukkanlı İnfaz Profesyonellere İşaret Ediyor… Kurban, İş İnsanı Stavros Dimosthenus… Araştırmalar Karanlıkta” başlık ve spotlarını attı.

Dimosthenus’un, mafya işi profesyonel ve örgütlü bir planla öldürülmüş göründüğüne dikkat çeken gazete, oğlunun kullandığı araçta yolcu bölümünde oturan iş insanına en az 10 el ateş edildiğini ve her atışın hedefi vurduğunu yazdı.

Habere göre tetikçiler, cinayette kullandıkları çalıntı beyaz van aracı daha sonra Yermasoya’da ateşe verip siyah motorla kaçtı. Halka da yardım çağrısı yapan Rum polisi video ve veriler arıyor ancak araştırmalarının henüz karanlıkta olduğu belirtildi.

Haravgi, “Kamuya Açık alanda Bir Cinayet Daha… Hükümet Örgütlü Suçu Bastırmada Trajik Başarısız” başlığıyla birinci sayfasında “Dimosthenus Cinayetinin Arkasında Mafya Ölüm Söz-leşmesi” başlığıyla aktardı.

Gazete “Yeraltı Dünyası Artık Kamuya Açık Alanda Güpegündüz Adam Öldürecek Kadar Ra-hat Hissediyor” başlıklı haberinde ise AKEL’in, Dimosthenus cinayeti sonrasında yayımladığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre “güpegündüz ve onlarca kişinin gözü önünde bir cinayet daha işlendiğine” işaret edilen açıklamada “yeraltı dünyası artık güpegündüz, kamuya açık alanda adam öldürecek kadar rahat hissediyor. Bu hükümeti, yetkili bakanlığı ve polisi endişelendirmeli” ifadelerine yer verildi.

Fileleftheros ise manşet haberine “Ölüm Sözleşmesi, Mafya İnfazı… Stavros Dimosthenus Cinayeti Aracına 10 Sıkılan Mermiyle İşlendi… 49 Yaşındaki Dimosthenus’u Güpegündüz, Ço-cuğunun Önünde Öldürdüler” başlık ve spotlarını attı.