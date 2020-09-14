Süreç işliyor

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi partilerin ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırasının bugün ad çekilerek saptanacağını bildirdi.

YSK’dan yapılan duyuruya göre, çekiliş bugün saat 15.00’te yapılacak.



YSK’dan yapılan 18 numaralı duyuru şöyle:“11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 52(1)(B), 95(1) ve 76. maddeleri uyarınca, tüm seçim bölgelerinde geçerli olacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasal partilerin ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Eylül 2020 Pazartesi günü, saat 15’te siyasal partilerin ve bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacaktır. İlgililere duyurulur.”