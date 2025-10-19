Öneri sunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ‘inGazze’deki ateşkes süreci ve sonrasına ilişkin öneri hakkında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Halk Partisi (AHP) üyelerini bilgilendirdiği, MED-9 ve Avrupa Konseyi toplantılarında ise önerileri hakkında bilgi aktaracağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Öneri Avrupa Konseyi ve MED-9’a Gidiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından yaşanacak sürece ilişkin Rum tarafının önerilerinin Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis tarafından AB’nin gündemine taşınacağını yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün Avrupa Halk Partisi (AHP) mensubu devlet ve hükümet başkanlarını Gazze önerisi konusunda bilgilendirdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, AHP üyesi devlet ve hükümet başkanlarının dün gerçekleştirdikleri telekonfe-ransta konuşan Hristodulidis, Rum hükümetinin Gazze’ye ilişkin altı maddelik önerisine değine-rek öneriyi Avrupa Konseyi zirvesinde AB üyesi ülkelerin gündemine de getireceğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk 6 aylındaki dönem başkanlığının, Gaz-ze’deki anlaşmanın uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerde AB’nin üstlenme-si gereken rolü ileri götürebilmesine katkı sağlayacağını da iddia etti.

Gazete, AB Komisyonu başkanının ise Hristodulidis’e teşekkürlerini dile getirdiğini ve öneri metnini, AB üyesi Akdeniz ülkelerinin oluşturduğu MED-9 toplantısında da gündeme getirme niyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Konsey Başkanı Atonio Costa’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Görüşmenin ana konusunun Orta Doğu’daki gelişmeler olduğunu ve gerek Hristodulidis ge-rekse Costa’nın, Gazze anlaşmasının biran önce uygulamaya konması gerektiğine vurgu yaptık-larını aktaran gazete, Hristodulidis’in ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının önerisi hakkında da Costa’yı bilgilendirdiğini vurguladı.