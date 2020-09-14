Tümü negatif

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlığa bağlı 122 kişiye dün PCR testi yapıldı. Tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve çalışanların bir kısmına dün Bakanlık binasında saat 10.00’da PCR testi uygulandı. Aynı uygulama daha önce de bir grup bakanlık personeline yapılmıştı.

Bakan Amcaoğlu, bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davranmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşlara çağrı yapan Bakan Amcaoğlu, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.



Bakan Amcaoğlu, yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarının, Maliye Bakanlığı personeline gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti.Maliye Bakanı Amcaoğlu, daha çok sayıda insanımıza test yapılmasının ve bireysel kurallara uyulmasının, bu illetle savaşta önemli olduğunu ekledi.Bakan Amcaoğlu, gerek Hükümet gerekse Maliye Bakanlığı olarak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdükleri konusunda da vatandaşın kendilerine güvenmesini istedi.