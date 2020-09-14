Doğru olan bu

Başbakan Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti kararlılığını ortaya koymuştur. Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz'e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yoğun bir çalışma olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“(Türkiye) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve orada çalışan mühendislere teşekkür etmek istiyorum. Tahmin edilenin üzerinde yoğun bir çalışma var, denizin 1600 metre kadar altına inen. Su temin projesi çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika'dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk.

Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız çok önemli. Yıllardan beridir bunlar hep tartışılıyor. Ama son bir kaç yıldır Türkiye Cumhuriyeti giderek kararlılığını ortaya koymuştur. Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bütün bu zenginliklerin sahiplenilmesi ulusal menfaat ve çıkarlarımızın pekişmesi bakımından iş birliği içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı bundan tabiki ziyadesiyle memnundur. Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda hep söylüyoruz bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz'e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir.

Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmez. Türkiye kendisi söylüyor zaten. Türkiye Cumhuriyet kendi garantörlük hakkından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini kendisi söylemiştir.

“46 yılda Maraş hayalet şehir haline gelmiştir”

46 yılda Maraş hayalet şehir haline gelmiştir. Bizim hükümetimiz ilk gününden bugüne bunu gündeme getirmiştir. Altyapısı yapılmıştır, hukuki düzenlemeleri de hazırdır.

Bölgesel dengeler gereği Türkiye ile uyumlu çalışmalıyız. Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz.”



KKTC önemli bir unsur oldu

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren Halk TV canlı yayınına katılan Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs ve bölgesel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.



Başbakan Tatar, “KKTC’nin varlığının sadece Kıbrıs Türklerinin geleceği için değil, Türkiye’nin bölgedeki etkinliği için de son derece önemli bir unsur haline geldiğini” kaydetti.“Doğu Akdeniz’deki gerilimin KKTC’ye etkilerinin” sorulmasını üzerine Tatar, Türkiye’nin bölgedeki haklarını savunmakta kararlı duruşunu, yürekten desteklediklerini söyledi.Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı dikkate alındığında, hakkını tartışmamın “abesle iştigal” olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye’nin burnunun dibinde küçücük Meis Adası üzerinden bir takım oyunlar oynanmak isteniyor Türkiye ile birlikte KKTC olarak bizler de Mavi Vatan dediğimiz noktada haklarımızı savunmakta kararlıyız” dedi.Türk-Yunan dengesi açısından Kıbrıs’ın önemine vurgu yapan Tatar, “Hakkımızı aramak, Türkiye ile anlaşma yapmak bizim hakkımızdır. Tanınma ile de alakası yoktur. KKTC son gelişmelere bakılırsa, çok önemli hale gelmiştir. Denge KKTC lehine dönmektedir. KKTCye daha çok sahip çıkmalıyız” diye konuştu.ABD’nin Rumlara silah ambargosunun kaldırmasını “seçim hamlesi” olarak niteleyen Tatar, Rumların ekonomisinin şu anda ABD’den silah almaya yeterli olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı’nın, Rus Dışişleri Bakanı’ndan sonra Kıbrıs ziyaretinin bölgedeki gelişmelerin önemini gösterdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ın her zaman süper güçlerin odak noktası olduğunu söyledi. Tatar, Pompeo’nun ziyaretinden çok bir sonuç beklemediğini kaydetti.

İki devlet gerçeği kabul edilmeli

Kıbrıs’ta barış ve huzurun devam etmesi için Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğini herkesin kabul etmesi gerektiğini belirten Tatar, çözüm çekli ne olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kendi devletinde hayatını devam ettirmesinin, Türkiye için de kritik öneme sahip olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta federal çözüm umutlarının neredeyse tükendiğini belirten Tatar, yeni bir gelecek hazırlamanın görevleri olduğunu söyledi.

Egemen eşitlik temelinde bir çözüm vurgusu yapan Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceklerini ekledi.

“Adayların potansiyelini herkes biliyor”

Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tatar, adayları herkesin tanıdığını, herkesin, adayların potansiyelini iyi bildiğini, kendisinin yıllarca ülkesi için çalıştığını, UBP’nin gücü ile daha müreffeh ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde Kıbrıs Türkleri için yeni bir gelecek hazırlayabileceklerini vurguladı.

Pandemi ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tatar, yeni kararlarla yaygınlaşmayı önlemek için çalıştıklarını ifade etti.

TC-KKTC ilişkileri açısından pandemi hastanesi ve su hattının tamiri konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Tatar, Türkiye’nin gücünü yanlarında hissetmenin gelecek için de önemli olacağını söyledi.