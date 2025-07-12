ABD ve AB ile güçlü işbirliği

Rum ordusunun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliğinin (AB) savunma programlarından yararlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi, konuyla ilgili Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in liderliğinde toplantı yapıldığını ve toplantıya Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna’nın katıldığını yazdı.

Gazete, savunma programlarında ana rolü AB’nin 150 milyar euroluk “SAFE” (Avrupa Güvenlik Eylemi) programının oynayacağını kaydederken, toplantıda Güney Kıbrıs’ın ocak ayı itibarıyla erişim sağladığı finansmanların değerlendirilmesiyle ilgili planlama yapıldığını kaydetti.

Habere göre Konstandinos Letimbiotis, toplantıda şu kararların alındığını açıkladı:

1- Kıbrıs öncelikle SAFE programına katılmayı hedefliyor. Temmuz ayı içinde Avrupa Komisyonu’ndan teknokratların Kıbrıs’a gelmesini ve teknik parametrelerle ihtiyaçlar konusunda istişareler yapmayı bekliyoruz. Resmi niyet beyanı için son tarih ay sonu bitiyor ve kasım ayına kadar da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, arzu ettiği meblağ ve katkı şekliyle ilgili somut başvuru yapması gerekecek.

2- Avrupa Yatırım Bankası’nın, AB üyesi ülkeler içerisinde belli yatırım finansmanlarıyla ilgili olan özel savunma mekanizmasına erişim imkanları araştırılacak.

3- ABD’ye elinde fazlalık olan askeri mühimmatları, “Excess Defense Articles” (EDA) ile “Foreign Mlitary Sales” (FMS) programları vasıtasıyla hibe olarak veya çok düşük bir fiyata vermesi için talepte bulunulacak.

Türkiye şirket olarak temsil edilecek

Gazete, toplantıda Türkiye’nin SAFE programına müdahil olma olasılığının da tartışıldığını ve Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun, bu konuda açıklama yaparak, Türkiye’nin SAFE programın devlet olarak katılamayacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Andoniu, Türkiye devlet olarak katılmasa bile, Türk menfaatli şirketlerin AB’nin tüm üyelerinin rıza göstermesi halinde programda belli bir seviyede erişiminin olabileceğine işaret ederek, Türkiye’nin bu programa erişiminin denetimli olacağını söyledi.

Baf ile Mari’nin güçlendirilmesi öncelikli

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” ile “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün güçlendirilmesi için sunulan her imkanı değerlendirebilmeyi arzuladığını yazdı.

Gazete, hükümet çevrelerine göre iki üssün güçlendirilmesinin, operasyonel imkanları artırmanın yanı sıra Güney Kıbrıs’ın jeostratejik rolünü yükselteceğini ve ABD ile Fransa gibi güçlü ülkelerle olan diplomatik ilişkileri kuvvetlendireceğini kaydetti.

