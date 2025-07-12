Heyecan verici

KKTC, çocuklara ve yetişkinlere hitap eden yeni bir sinema projesine ev sahipliği yapıyor. Yönetmenliğini Özgür Özberk’in üstlendiği “Kuki: Oyuncağım Konuştu” adlı çocuk filminin çekimleri KKTC’de devam ediyor.

Filme ilişkin düzenlenen basın toplantısında yönetmen Özgür Özberk’in yanı sıra oyuncular ve yapım ekibi de hazır bulundu. Proje, Retropro/Özgür Akbaş, Anka Medya ve Özgür Yapımlar ortaklığında hayata geçiriliyor.

Başrolünde çocuk oyuncu Nisan Aktaş’ın yer aldığı filmde; annesini Ceyda Ateş, babasını Buğra Toplusoy, dedesini Selçuk Borak ve anneannesini Derya Alabora canlandırıyor. Filmin fantastik rehber karakteri “Peri”ye ise Özge Özberk hayat veriyor. Ayrıca hırsızlar sahnesinde İrfan Kangı “Tilki Hüseyin”, Alara Bozbey ise “Kedi Sevda” karakterleriyle yer alıyor. “Peri”nin yardımcısı “Maya” karakterini ise Yeşim Sevinç canlandırıyor.

"Kuki"nin bir çocuk filmi olduğunu dile getiren yönetmen Özgür Özberk, şunları kaydetti:

“Çocukların seveceği bir karakter yaratmak öncelikli amacımdı. New York’tan arkadaşım, aynı zamanda ‘Gremlinler’in tasarımcısı, bana birkaç çizim gönderdi. Renkleri ve detayları birlikte belirledik. Kuki’nin son hali Amerika’dan paketle geldi. Çekimler sırasında çocukların onu hemen tanıyıp 'Aaa, Kuki!' demesi, benim için en büyük mutluluktu. Bu, güzel bir yolculuğun başlangıcı gibi geliyor.”

Güzel bir anı olacak

Filmin dikkat çeken bir diğer detayı ise gerçek hayatta da evli olan Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un bu filmde ilk kez birlikte kamera karşısına geçmiş olması. Gerçek hayattaki gibi evli bir çifti canlandıran ikili, bu projeyi ailelerine ve kızları Talya'ya özel bir anı bırakmak amacıyla kabul ettiklerini ifade etti.