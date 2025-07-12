Yoğun ilgi gördü

Akdoğan Kültür Sanat Derneği ile İnönü Gençlik Merkezi Kültür Sanat ve Spor Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “İki Köy, Tek Yaşam” temalı kültür gecesi önceki akşam Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu ve İnönü Muhtarı Mehmet Debreli’nin de katıldığı gecede, bölgenin kültürel birlikteliğini yansıtıldı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, kültürümüzü ve unutulmaması değerlerimizi yansıttıkları etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Sabah ezanından, gece ninnisine kültürümüz” başlığıyla sahnelenen gösteri; halkın özünü, birlikte yaşama kültürünü ve kuşaklar arası dayanışmayı vurgulayan bir anlatım diliyle sahneye taşındı.

4 yaşından 80 yaşına kadar 118 dansçının sahne aldığı gecede, kültürümüzün geçmişten bugüne taşıdığı değerler, halk dansları ve anlatılar eşliğinde izleyiciyle buluştu.

Etkinliğin koreografi ve dans düzenlemeleri Cem Kara, Süleyman Kutlu, Ayşe Zorlu, Meral Kara ve Kadriye Tezkan tarafından hazırlanırken, gecenin öykülemesi ise Berin Taşer tarafından yazıldı ve seslendirildi.

Kültür, sanat ve dansın birleştirici gücüyle hazırlanan bu anlamlı etkinlik, bölge halkının ortak hafızasına dokunarak kalıcı bir iz bıraktı.