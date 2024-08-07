Balon söndü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 13 Ağustos’da üçlü görüşme daveti yaptığı iddiaları yalanlandı.

Politis gazetesi “Suç Atma Oyunu BM’yi Kızdırdı – Üçlü Görüşme İçin Bir Görüş Alma Davete ‘Çevrildi’ – Genel Sekreter'in Davetinin ‘Var Olup Olmadığına’ Dair Karşılıklı Suçlamalar – Genel Sekreter Davet Göndermeme Kararı Aldı” başlıklı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin 13 Ağustos’ta üçlü görüşme için davette bulunduğu şeklindeki açıklamasının gerçek olmadığını yazdı.

Gazete, olası bir üçlü görüşmeye ilişkin ortamın hâlâ net olmadığını ancak BM kaynaklarının, üçlü görüşme davetinin olmadığı şeklinde bilgi aktardıklarını belirtti.

Habere göre BM kaynakları, “olası bir üçlü görüşme konusunda taraflarla bazı tarihler konusunda istişare yapıldığını ancak liderlerin üçlü görüşme için resmi davet almadıklarını” belirtti.

BM’den bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada; Genel Sekreter'in “bir görüşme ayarlama girişimi olduğunu, taraflarla istişareler yapıldığını ancak uzlaşılan bir şey olmaması sebebiyle taraflara resmi davette bulunulmadığını” vurguladı.

Gazete, istişarenin bizzat BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi tarafından yapıldığını ve BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın da bir istişareden bahsettiğini belirtirken, bu yaşananlardan sonra Genel Sekreter'in davet yapmaktan vazgeçtiğini de aktardı.

Gazete ayrıca, karşılıklı suçlamalar ve bazı açıklamaların gerçekleri de yansıtmamasının BM’yi kızdırdığını iddia etti.

Letimbiotis: İstişare var

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “fikrini değiştirmesi ve ortak bir görüşmeyi kabul etmesini umut ettiğini” söyledi.

Letimbiotis olayın bir istişare olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı, belirli bir tarih olan 13 Ağustos için bir istişare olduğu konusunda çok netti” şeklinde konuştu.

Letimbiotis; “Başkan Hristodulidis’e üç tarih, 11, 12 ve 13 Ağustos önerilmişti. İlk tarih olan 12 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri’nin müsait olmaması sebebiyle 13 Ağustos seçildi” şeklinde konuştu.