Projeler ele alındı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması süreci ile KKTC'nin kalkınmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'deki projelerin, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir, bu nedenle, geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Üstel'e teşekkür ederim."

Üstel, Fidan ile de görüştü

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan’ın Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti. Üstel, “Sayın Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Konusuna ilişkin yaşanan son gelişmeleri ele aldık. Bir kez daha KKTC Hükümeti ile Anavatan Türkiye’mizin düşüncelerinin tam bir uyum içerisinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bize güç veriyor” diye konuştu.

Üstel: Verimli ve samimi çalışmalar yaptık

Başbakan Ünal Üstel, Yılmaz’ın davetlisi olarak günü birlik ziyaret gerçekleştirdiği Ankara’dan döndü.

Üstel, çalışma ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel şunları söyledi:

"Hayat devam ediyor ve Hükümetimiz işinin başında çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal Birlik Partisi kurultay sürecinin başlaması hayatın da bir taraftan devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Biz hükümet etmenin sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz. Devam etmekte olan pek çok projemiz var. Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na bağlı olarak yaptığımız pek çok çalışma sürüyor. Bu konularla alakalı, gelinen aşamayı gözden geçirmek adına bugün kurultay çalışmalarına ara vererek Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulundum. Çok verimli ve samimi çalışmalar yaptık. Gerek Sayın Cevdet Yılmaz’la gerekse Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldik ve gündemde olan konuları ele aldık. Halkımız için, ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir süre içerisinde yıllardır atılmayan yeni adımları atacağımızı ve yeni projeleri hayata geçireceğimizi sizlere şimdiden müjdelemek istiyorum. Söz konusu halka hizmetse, biz, kurultay için çalışıyoruz diyemeyiz. Önceliğimiz halktır. Halka hizmettir. Kurultay sürecimiz devam ediyor. İstikrarla ve iktidarda yola devam ediyoruz."

