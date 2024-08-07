Karar bugün açıklanacak

Girne’nin Çatalköy bölgesinde 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada dün mahkumiyet kararı açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, planlayarak adam öldürme suçu başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulundu.

Ağır ceza heyeti, sanıkların organize hareket ederek, planlayarak, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

Heyet, planlayarak adam öldürme suçunun müebbet hapis öngören ceza yasasındaki en ağır suçlardan olduğunu kaydederek, yargılandıkları davalardan suçlu bularak, mahkum ettiklerini açıkladı.

Heyet, sanıklara verilecek hapis cezasının süresini ise bugün açıklayacağını belirtti.

Davanın geçmişi

Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024, 10:03