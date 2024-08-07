Tabanca oyuncaktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Dairesinde çalışan eski eşinin gece mesaisinde olmasını fırsat bilip, yanına silahını alarak, genç kadının iş yerine giderek tehditler yağdıran Eşref Erensu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının avukatı, müvekkilinin taşıdığı iddia edilen silahın oyuncak olduğunu öne sürdü.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 16 Temmuz 2024 tarihinde 03.00-05.00 saatleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının eski eşi C.A.’nın(42) görev yaptığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına gittiğini, avlu içerisinde genç kadına silah doğrultarak, “Barışmak istiyorum, eğer barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm” diyerek, tehdit ettiğini belirtti. Polis, zanlının eski eşinin peşinden içeriye giderek, Meteoroloji Dairesindeki odaya girdiğini, silahı genç kadının boynuna dayayarak, darp suçunu işlediğini belirtti.

Polis, şikayetin 30 Temmuz’da yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Kameralarda silah görüldü

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının belinden silah çıkarıp, aracın üzerine koyduğunu daha sonra tekrar beline soktuğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıyı olay tarihinden önce silahla gören bir tanıktan ifade aldıklarını söyledi.

Polis, bakanlığın kamera görüntülerinin ses kaydı yaptığını, zanlıdan mukayese için ses örneği istendiğini ancak reddettiğini kaydetti.

Eski eşini rahat bırakmıyor

Polis, zanlının eski eşine karşı şiddet içerikli suçlardan dolayı hakkında 6 ayrı dosya tazmin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının eski eşine karşı şiddetten dolayı 3 Aralık 2019’da teminata bağlandığını ancak 27 Ocak 2019 tarihinden beri teminat şartı olan ıspat-ı vücut yapmadığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Silah gerçek değil iddiası

Zanlının avukatı, polise müvekkilinin evinde arama yapılıp yapılmadığını sordu.

Polis, arama yapıldığını, bir adet oyuncak silah bulunduğunu söyledi.

Savunma, kameralarda görülen silahın evde bulunan oyuncak tabanca olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.