Gençler gerildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, bir telefoncu dükkanında çalışan 19 yaşındaki Arda İçel ile 16 yaşındaki Y.P. çalıştığı günlerin karşılığı olan parayı eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri sahibi C.E.’yi önce darp etti, ardından 3 adet akıllı cep telefonunu alarak soygun suçunu işledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlıların, 5 Ağustos saat 20.55’te, Tuzla’da faaliyet gösteren bir telefoncu dükkanına giderek, çalıştıkları günlerin paralarını eksik verdiği gerekçesiyle iş yeri sahibi C.E. isimli müştekiyi darp ettikten sonra, dükkanda bulunan 3 adet akıllı cep telefonunu alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Kimse oralı olmadı

Mahkemede söz alan zanlı Arda İçel, “paramı vermedi, Çalışma Dairesi’ne kadar her yere şikayet ettim, hiç kimse birşey yapmadı, bende bunu yaptım” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlıların 40’ar bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı birer kişinin 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.