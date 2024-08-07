Ekiplerin dansları büyüledi

Mehmetçik Festival Alanı’nda düzenlenen 7. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali Gala Gecesi yapıldı. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Gecede, Hırvatistan, Meksika ve Karadeniz Kültür Derneği'nin performanslarının yanında, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu performans sergiledi. Pazar gününe kadar devam edecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin son gecesinde ise Türkiye sanatçılarından İrem Derici konser verecek. Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, açılış konuşmasında, festivalin yeniden canlandırılmasının ve halk danslarının ulusal ve uluslararası alanda sergilenmesinin büyük bir onur olduğunu belirtti. “Geçmişten günümüze uzanan halk danslarımızın, yerel ve uluslararası katılımcılarla buluştuğu bu etkinlik, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın yaşatılmasına ve geleceğe taşınmasına da vesile olmaktadır.” diyen Tuğlu, festivalin kültürel değerleri nasıl yücelttiğini vurguladı. Tuğlu, festivalin bu yıl büyük bir ilgiyle karşılandığını, sosyal medya ve yerel basının etkinliğe gösterdiği ilginin festivalin coşkusunu geniş kitlelere taşıdığını ifade etti.

Ülke tanıtımına katkı yapıyor

Tatar, yaptığı konuşmada, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından 62’ncisi düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına katılmasının ardından yerli ve uluslararası dans gösterilerini görmek için Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ni izlemeye geldiğini söyledi. Tatar, Meksika’dan ve Hırvatistan’dan gelen dansçıların yanında yerli halk dansları ekiplerinin oyunlarıyla festivale renk katacağını belirtti. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyonların aşılmasında kültür ve sanat etkinliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Takımı’nda yer alan Buse Savaşkan’ın Kıbrıs Türkü’nü temsil ettiğini ve varlığını dünyaya gösterdiğini kaydetti. Mehmetçik Üzüm Festivali’nde farklı ülkelerden gelen dans ekiplerinin yer almasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya duyurduğunu anlatan Tatar, 62’ncisi düzenlenen festivalin, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda verdiği mücadeleyi yansıttığını dile getirdi.

