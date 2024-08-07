Kayıtlar karıştı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kalp pili kontrolü için giden hastalar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayan ancak öğleden sonraya kadar muayene olmayan hastalar bu duruma isyan etti.

Sıcak havada uzun süre bekleyen hastalardan bir olan 57 yaşındaki Yasemin Genç’in ailesi adete işkence yaşadıklarını söyledi.

Kayınvalidesi Yasemin Genç’in muayeneye alınmadığını ifade eden Güler Genç yetkililere çağrı yaparak, sağlık alanındaki geri kalmışlığın giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin çok daha iyi bir noktaya çekilmesini istedi.

Kayınvalidesinin kalp ve şeker hastası ve içmesi gereken ilaçları olduğunu belirten Genç, eşinin de bir kolunun protez olduğunu ve onu iki çocukla evde aç bırakıp hastanede saatlerdir muayene sırası beklediklerini anlattı.

Diyalog’a konuşan Güler Genç şunları söyledi:

“Sabah saat 10’da bize randevu verdiler ve saat 09.00’da kayınvalidemi alıp Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine geldik. Kayın validem kalp ve şeker hastasıdır. 61 numarayı bize verdiler ve sabah 09.00’da geldiğimiz hastanede 14.30’a kadar muayene olamadı. Eşimin bir kolu protezdir ve onu iki çocukla evde aç bırakıp burada saatlerdir bekliyoruz. İçeride dünya kadar pil hastası sıcakta saatlerce burada bekliyor ve işkence yaşıyor. Randevu sistemi düzgün çalışmıyor ve yetkililere çağrım bir an önce bu hastaneye bir sistem oturtsunlar artık. Sağlık alanındaki geri kalmışlığı gidersinler ve sağlık hizmetlerini çok daha iyi bir noktaya getirsinler istiyoruz.”

Birtan: 36 yerine 50’yi aşkın hasta geldi

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ise sorunun hastane kaynaklı olmadığını, kalp pili kontrolü için Türkiye’den gelen firmanın kontrol için hastanenin vermiş olduğu randevulardan ayrı ek randevu verdiğini belirtti. Birtan, sorunun 36 kişi yerine 50’nin üzerinde hastanın çağrılmasından kaynaklandığını söyledi.

Birtan şunları söyledi:

“Kalp kili kontrolleri için Türkiye’den ilgili firma gelip cihazlarını kuruyor ve randevu verilen hastaların kalp pilleri kontrol ediliyor. Normal şartlarda 36 hasta kontrole çağrıldı ancak firmada da kayıtlı hastalara çağrı yaptı ve 50’nin üzerinde hasta hastaneye getirildi. Klinik şefinin de bu durumdan haberi yoktu ve sıkıntı yaşadık.

İlgili firma ile yaptığımız görüşmede neden bu kadar insana çağrı yapıldığını sorduk ve bakabileceklerini düşünerek çağrı yaptıkları cevabını aldık.

Böyle bir durumun tekrardan yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız.”



Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024, 10:03