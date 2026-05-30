Bölge halkı kararlı

İngiliz üslerinin “Ağrotur” bölgesine 32 anten daha yerleştirmesi ve bunun için bölgede 340 dönüm araziyi istimlak etmesinin bölge sakinlerinin tepkisine neden olmasının ardından bazı gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kuriu Belediyesinin, bölge sakinlerinin, yoğun tepkisinin ardından hukuki uzman görüşü alma yoluna gittiğini yazdı. Gazete tüm olayın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacağının görüldüğünü de belirtti.

Bölge sakinleri ve Ağrotur Yürütme Komitesi’nin, çevre koruması altındaki bölgeye İngiliz Üslerinin anten yerleştirme niyetiyle ilgili hukuki süreci ileriye götürmek istediğini belirten gazete Kuriu Belediye Başkanı Pantelis Yeorgiu’nun açıklamasına dayanarak konunun AİHM’e götürülmesi hedefiyle Ahilleas Dimitriadis’ten hukuki danışmanlık alma kararı alındığını belirtti.

Haberde Yeorgiu'nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis