Hafızalara kazındı

Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Sibel Can, bayramın ikinci günü Merit Royal Diamond Hotel sahnesinde dinleyicileriyle buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı. Yoğun ilgi gören gecede sanatçı sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Amor Gariboviç imzalı özel tasarım bir kostüm tercih eden Can, zarafet ve ihtişamı bir araya getirdi. Sanatçı, sahne kıyafeti büyük beğeni topladı.

Konserine enerjik bir başlangıç yapan Sibel Can, ilk andan itibaren sahne hakimiyeti, güçlü yorumu ve zarif duruşuyla izleyicileri etkisi altına aldı. Bayram coşkusunu müzikle birleştiren sanatçı, gece boyunca hem duygusal hem de hareketli eserlerle dinleyicilerine geniş bir repertuvar sundu.

Sanatçı, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan son albümünden seçtiği şarkıların yanı sıra, kariyerine damga vurmuş ve müzikseverlerin hafızasında yer etmiş klasikleşmiş eserlerini de seslendirdi.

Gecede Türk müziğinin duayen isimlerine ait unutulmaz eserlere de yer veren Sibel Can, yorum gücüyle bu eserleri yeniden sahneye taşıdı. Özellikle duygusal parçalar sırasında salonda zaman zaman sessizlik hâkim olurken, performansların ardından uzun süren alkışlar dikkat çekti.

Konserin ilerleyen bölümlerinde tempo yükseldi. Hareketli parçalarla birlikte salonun enerjisi artarken, dinleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Sibel Can’ın sahne üzerindeki doğal iletişimi ve seyirciyle kurduğu bağ, gecenin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Sibel Can, sahnede yaptığı kısa konuşmada, “Bayramlar sevgiyle, müzikle ve bir arada olunca daha anlamlı. Bu bayramda da müziğin birleştirici gücüyle güzellikleri çoğaltalım” ifadelerini kullandı.

Gecenin final bölümünde tempo yeniden yükselirken, Sibel Can güçlü performansıyla sahneyi adeta zirvede kapattı. Uzun süre ayakta alkışlanan sanatçı, Merit Royal Diamond Hotel’de bayramın en özel gecelerinden birine imza attı.

Kurban Bayramı programı kapsamında Kıbrıs’taki konserinin ardından Antalya’da da sahne alacak olan Sibel Can, yoğun konser maratonuna devam ederek müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek.