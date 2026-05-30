Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, bayramın ikinci günü Merit Park Hotel sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen konser gecesinde sanatçı, 1994 yılından günümüze uzanan hit şarkılarıyla adeta müzikal bir zaman yolculuğu yaşattı.

Konserine sevilen parçası “Aya Benzer” ile başlayan Mustafa Sandal, sahne enerjisi ve dinamik performansıyla gece boyunca misafirlerden büyük alkış aldı. Sanatçı, repertuvarında yer verdiği “İndir”, “Suç Bende”, “Demo”, “İsyankar”, “Gönlünü Gün Edeni”, “Pazara Kadar”, “Gidenlerden”, “Aşka Yürek Gerek”, “Onun Arabası Var” ve “Jest Oldu” gibi unutulmaz şarkılarıyla konuklara nostalji ve eğlenceyi bir arada yaşattı.

Salonun tamamen dolduğu gecede, misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, sahne performansına eşlik eden dans gösterileri geceye ayrı bir dinamizm kattı. Konser boyunca konuklarla sık sık sohbet eden Mustafa Sandal, samimi tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

Sahneden yaptığı konuşmada tüm misafirlerin bayramını kutlayan sanatçı, yaklaşık otuz yılı aşan müzik kariyerinin sevilen eserlerini peş peşe seslendirerek Merit Park Hotel sahnesinde unutulmaz bir performansa imza attı.

Gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan Mustafa Sandal, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle Merit Park Hotel misafirlerine hafızalarda yer edecek bir konser gecesi yaşattı.

