Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Kökten Gelen İlmekler” başlığıyla etkinlik gerçekleştirildi.

El sanatları, geleneksel kıyafetler, zanaatlar ve kültürel değerlerin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik kapsamında söyleşi, özel defile ve müzik dinletisi yer aldı.

Programın defile bölümünü Zişan Damdelen hazırlarken, sahnede sergilenen geleneksel kıyafetler büyük beğeni topladı.

Etkinliğin konser bölümünde ise Şef Bahar Gökhan yönetimindeki Lapta Esintileri Korosu sahne aldı. Koro, seslendirdiği birbirinden farklı eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı ve izleyicilerden alkış aldı.

Programın defile kısmında Lapta, Balıkesir, Taşkent ve Hisarköy’den katılım sağlayan ekipler yer aldı. Etkinlik sonunda organizasyona katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür edildi.