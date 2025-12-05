Kıbrıs’a iadesi bekleniyor

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını sattığı gerekçesiyle 14 Ekim’de Fransa’da tutuklanan İranlı Behad Caferi’nin Güney Kıbrıs’a iadesi konusunda şimdilik yeni bir şey olmadığı belirtildi.

Caferi’nin Fransa’nın Nice kentindeki hapishanede tutulduğunu yazan Politis gazetesi, Caferi’nin KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarının gasp edilmesiyle ilgili yeni bir davanın zanlısı olduğunu ve aleyhinde Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını anımsattı.

Caferi’nin Güney Kıbrıs’a iade edilmesiyle ilgili sürecin gelişme halinde olduğunu ve Rum polisinin Fransız kovuşturma makamlarının bilgilendirmesini beklediğini yazan gazete, Caferi’nin 14 Ekim’de tutuklanması ve iki aydır Güney Kıbrıs’a iade edilmemesi göz önüne alındığında, Caferi’nin Güney Kıbrıs’a iade edilmesine razı olmayabileceğini ve bundan dolayı ilgili kararın Fransa mahkemesi tarafından alınması gerekeceğine işaret etti.

Haberde Caferi’nin Güney Kıbrıs’a iadesiyle ilgili bir mahkeme kararı olması durumunda, Rum polis mensuplarının 10 gün içerisinde Fransa’ya gitmesi ve Caferi’yi Güney Kıbrıs’a getirmesi gerektiği belirtildi.

Alman emlakçının davası ertelendi

Öte yandan gazete, KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in ağır ceza mahkemesindeki duruşmasının ertelendiğini de yazdı.

İkinci “dava içindeki dava” çerçevesindeki duruşma sürecinin tamamlandığını ve geriye tarafların son savunmalarının kaldığını yazan gazete, bunun akabinde ise mahkeme tarafından kararın verileceğini kaydetti.