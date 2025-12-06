Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde, Avrupa Birliği içerisinde “Ukrayna’nın trajedisinden faydalanan" ülkeler olduğundan söz etti.

Fileleftheros’un “Kurnaz Tarafsızlar Var… Başkan’ın Ukrayna Ziyareti ver Zelenski’nin Huzurunda AB İçindeki Ortaklara İğnelemeler” başlıklı haberine göre, Hristodulidis, Zelenski ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra 1 Ocak 2026'da devralacakları AB Dönem Başkanlığıyla ilgili konular üzerinde durduklarını açıkladı. Hristodulidis, Zelenski ile savaşı samimi ve özlü şekilde görüştüklerini, barış anlaşmasına varılması için devam etmekte olan uluslararası çabalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Hristodulidis, 25 binden fazla Ukraynalının yaşadığı Güney Kıbrıs’ın tutumunun, “her barış çabasının, her barış anlaşmasının BM anayasası ilkelerine dayanması, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı göstermesi gerektiği” yönünde olduğunu söyledi.

AB’nin tutumunun da bu olduğunu kaydeden Hristodulidis, herhangi bir barış çabasının, Ukrayna ve AB’nin de aktif katılımını gerektirdiğini vurguladı. Hristodulidis, Ukrayna’nın güvenliğinin AB’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara atıfta bulunarak, AB'nin Ukrayna’nın yanında olduğunu fiilen gösterdiğini belirten Hristodulidis, "Tarafsız davrandığını savunan kurnaz bazı devletler olmasaydı, yaptırımların çok daha etkin olacaktı. Kendi çıkarlarını ileri götürmek için Ukrayna halkının geçirdiği trajediden faydalanan bu devletlerle mücadele edilmeli” dedi.

Haberde, Rum liderin, sadece sırası geldiği için devralacağı AB dönem başkanlığını ulusal misyon gibi göstermeye çalıştığı, açıklamalarıyla neredeyse kurtarıcılığa soyunduğu ve Avrupa’nın stratejik özerkliğiyle AB’nin rolünün Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yayılmasından söz ettiğine işaret edildi.

Financial Times’a verdiği söyleşide “yeni Avrupa-Amerika uzlaşısının mimarı” görüntüsü vermeye çalışan Rum liderin, Güney Kıbrıs’ı Avrupa ile ABD arasındaki “boru hattı” gibi gösterip, AB'yi dışlayarak Ukrayna için plan hazırlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Orta Doğu ilgisinden faydalanmaya çalıştığı ileri sürüldü.