Türkiye’ye mesaj gönderildi

Alithia gazetesi; Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında, 26 Kasım tarihinde, Beyrut’ta, imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) sınırlandırma anlaşmasını Rum Meclisi’nin 31 lehte oyla, onayladığını yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiadis konuyla ilgili açıklamasında, ulusal çıkarlar için oldukça önemli olan bu anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeorgiadis, yeni anlaşmanın, 2007 yılında imzalanan anlaşmadan daha olumsuz olmadığını ancak Güney Kıbrıs “MEB’”ini genişletmesi ve yasa güvenliği sağlaması açısından daha elverişli olduğunu ifade etti.

Rum Meclisi'nin, Lübnan’a dostluk mesajı gönderdiğini ifade eden Yeorgiadis, Güney Kıbrıs’ın bu tür hamlelerle Avrupa çıkarlarını da ileriye götürdüğü bilincinde olması için Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulundu.

Yeorgiadis, Türkiye’nin bölgesel iş birlikleri örgüsüne katılmak istemesi halinde, uluslararası hukuka saygı göstermesi durumunda bunu yapabileceğini de savundu.

AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis, anlaşmayı; Türkiye’nin sürekli itiraz ettiği, ülkenin egemenlik haklarını güçlendiren önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Lukaidis, hükümetin, Güney Kıbrıs’ın “MEB’i” açısından olumsuz hiçbir şeyin ortaya çıkmayacağına dair güvence verdiğini belirtti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise yaptığı açıklamada, mutlak memnuniyetini dile getirdi.

Hükümetin icraatlarının doğru olduğunu ve Rum Yönetimi’nin egemenliği ile haklarını garanti altına almayı sağladığını ifade eden Hristu, 2007 anlaşmasını engelleyenlerin İsrail değil resmi ve gayriresmî şekilde Türkiye olduğunu da ileri sürdü.

DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis yaptığı açıklamada, anlaşmadan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti ve anlaşmanın önemini vurguladı.

Öte yandan Politis gazetesi Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki anlaşmanın içeriğine de yer verdi.

