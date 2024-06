Brüksel’e hazırlık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in, Rum Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği ve görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temcilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Öncesinde Not Alışverişinde Bulundular” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının son dönemde New York’ta ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu, Rum kesimi ile Atina’nın da bu görüşmelerle ilgili birçok not aldığını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in bu amaçla dün öğlen saatlerinde Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la bir araya geldiğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorununun merkezde olduğu görüşmede bir dizi konuyla ilgili not alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de anımsatan gazete, Hristodulidis ile Holguin’in telefonda yaptığı görüşmenin haricinde şu ana kadar Holguin’in ziyaretinin kesinleşmediğini belirtti.

Holguin’in, Rum liderle görüşmesinde gelecek hafta Kıbrıs’ı ziyaret etme niyeti olduğunu söylediğini anımsatan gazete, dün akşama kadar ziyaretin teyit edilmediğini kaydetti.