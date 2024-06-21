Endişe yok

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetlerini artırması ve son olarak Amerika’dan helikopter, Almanya’dan da savaş uçağı alacağına ilişkin haberler, KKTC vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu tarafından ciddiye alınmıyor.

Rum tarafının silahlanmaya büyük paralar harcamasını “gereksiz masraf” olarak değerlendiren vatandaşlar “Türkiye yanımızda durduğu sürece hiçbir korkumuz yok” diyor.

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki mesafenin kısa olduğunu ve Adana’dan kalkan uçakların 8 dakika içinde adaya gelebileceğini belirten vatandaşlar “savaş istemiyoruz ve olmaması için dua ediyoruz. Ancak; herhangi bir saldırı olursa Türkiye buna en hızlı şekilde karşılık verecek durumdadır” diyerek, savaşların yerini dostluğun alması gerektiğini söylüyor.

Ne dediler?...

Gülten Hastunç

“Rum tarafının Amerika ile stratejik işbirliği anlaşması imzalaması, helikopter üssü kurması veya Almanya’dan savaş uçağı alarak silahlanması beni hiç endişelendirmiyor. Ben 58 olaylarını 63 olaylarını ve 1974 Barış Harekatını görmüş birisiyim ve o nedenle hiç endişelenmiyorum. Rumlarda savaşacak yürek yoktur. Türkiye’de arkamızda olduğu müddetçe korkulacak bir şey kalmaz. Türkiye’den jetler 5 dakikada Kıbrıs’a gelir. Rum tarafının silahlanmasına karşın bizim yapmamız gereken şey sınırlarımızı iyi bir şekilde korumaktır. Türkün gücü küçümsenemez.”

Nafiye Özakalın

“Rum tarafının silahlanması beni endişelendirmiyor. Biz savaş görmüş insanlarız ve Rumların hiçbir şey yapamayacağını biliyoruz. Geçmiş dönemlerde bizlere yapılanlardan çok korkmuştuk ancak şu anda Türkiye’de yanımızda o yüzden pek bir endişem yoktur. Ancak Türk tarafının Rum tarafının silahlanmasına karşı bir tedbir alması gerekiyor.”

İzzet Serteş

“Rum tarafının silahlanması beni endişelendiriyor. Rum tarafının silahlanması bize karşı yapılan bir hamledir. Bizim de bir karşı tedbir almamız gerekiyor. Bizlerin de onların yaptığının daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Türkiye ile birlikte bu silahlanmaya karşı KKTC yönetimi bir tedbir alması gerekiyor.”

Şeniz Akşahinler

“Rum tarafının silahlanması beni endişelendiriyor. Üç tane Kıbrıslı kaldıysa onları da öldürecekler. Dostluk dostluk diye bağırırlar ancak diğer yandan da silahlanıyorlar. Ben savaş dönemlerini yaşamış ve şehitler vermiş birisi olarak herkesin kendi tarafında kalmasından yanayım. Silahlanmadan ve savaşmadan yaşamlarımızı sürdürmemizi temenni ediyorum.”

Emrah Köse

“Rum tarafının Amerika ile stratejik işbirliği anlaşması imzalaması, helikopter üssü kurması veya Almanya’dan savaş uçağı alarak silahlanması beni endişelendirmiyor çünkü yanımızda Türkiye var. İstedikleri kadar silahlansınlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Rum tarafının silahlanmasına karşı Türk tarafının silahlanmasına gerek yok, çünkü Rumlarda savaşacak yürek yoktur. Türkiye’nin güçlendiğini gördükçe kendileri de kendince tedbir alıyor.”

Cemal Özgürsel

“Biz nasıl ki kendi güvencemizi anavatanla birlikte sonsuza dek sağlam tutmak istiyorsak bu bizim kendi çıkarımızdır ve onların yani Rumların ne yaptığının bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Bizim Türkiye ile caydırıcı gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Türkiye ile kader birliği yaparak ekonomimizi geliştirerek muhabbetle işbirliği yaparak hiç kimseden korkmadan yaşantımıza devam etmeliyiz. Türkiye tüm gücü ile yanımızdadır.”

